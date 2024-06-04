Все военнообязанные должны обновить военно-учетные данные в течение 60 дней

Спикер МО Украины Дмитрий Лазуткин. Фото: УНИАН

В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, согласно которому все военнообязанные должны обновить учетные данные в течение 60 дней. В то же время в Министерстве обороны не видят оснований для продления этого срока.

Об этом заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

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Обновление военно-учетных данных

Как известно, Верховная Рада планирует зарегистрировать законопроект по увеличению срока для обновления военно-учетных данных украинцев с 60 до 150 дней. По словам Лазуткина, на данный момент оснований для этого нет, но он не исключает и форс-мажорных ситуаций.

В то же время обновление данных можно осуществить в приложении "Резерв+" — там уже нет сбоев и зависаний, как было в первые дни.

"Если в первые дни были зависания, как только запустился это приложение, из-за технических проблем, то сейчас таких проблем нет. Соответственно, наличия основания для того, чтобы продолжать — нет", — сказал Лазуткин.

Напомним, на 3 июня уже 1,5 млн украинцев обновили свои военно-учетные данные. Прогнозируемо лидирует среди вариантов для обновления мобильное приложение "Резерв+".

Также мы писали, что удаление мобильного приложения "Резерв +" неуместно, ведь персональные данные человека все равно остаются в реестре.