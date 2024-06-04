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Кабмин продлил отсрочку от военной службы некоторым гражданам — кого касается

4 июня 2024 14:25
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Кому Кабмин продлил отсрочку от мобилизации
Военнослужащие ВСУ. Фото: ArmyInform
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Гражданам, ранее получившим отсрочку от мобилизации, предоставленной Министерством экономики, продлят бронирование автоматически на три месяца. Об этом говорится в изменении постановления правительства.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram во вторник, 4 июня.

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"Внесено изменение в постановление КМУ 07.05.2024 N 516 "О продлении сроков действия отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации". КМУ от 27.01.2023 N 76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" по бронированию военнообязанных на период мобилизации на военное время", которые не закончились на день принятия постановления КМУ 07.05.2024 N 51 (вместо одного месяца, как было предусмотрено ранее)", — написал представитель Кабмина в Telegram.

Пост Тараса Мельничука
Пост Мельнычука в Telegram

Иными словами, Кабинет министров продлил отсрочку от мобилизации автоматически тем лицам, которые ранее получили "бронь" от Министерства экономики. Ранее отсрочка автоматически продолжалась на месяц, однако теперь после принятия изменений такое бронирование от мобилизации автоматически будет продлено на три месяца.

Напомним, чтобы получить отсрочку от мобилизации военнообязанному необходимо подать соответствующее заявление в ТЦК. Решение об отсрочке принимает специальная комиссия, руководителем которой обычно является глава местного территориального центра комплектования.

В Верховной Раде планируют зарегистрировать законопроект, согласно которому могут увеличить сроки для обновления военно-учетных данных украинцев с 60 до 150 дней.

мобилизация
война в Украине
бронирование
военкомат
Кабинет министров
ТЦК и СП
армия
ВСУ
закон

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