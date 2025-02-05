В Украину вернули 150 защитников - первые кадры

Возвращенные из плена военные. Фото: Коордштаб

Украина в среду, 5 февраля, в рамках обмена военнопленными с Россией вернула домой 150 защитников. Из них большое количество находились в российском плену более 2,5 лет.

Первые кадры по обмену обнародовала пресс-служба Коордштаба в Telegram.

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Обмен пленными 5 февраля

Сегодня домой возвращаются 108 воинов ВСУ: семь из ТрО, 26 из ВМС и трое — из Воздушных сил. Также из плена освободили 22 нацгвардейца, 19 пограничников и одного полицейского. Все они защищали нашу землю в Харьковской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Херсонской, Сумской и Киевской областях. В частности, освобождены нацгвардейцы, которые охраняли Чернобыльскую АЭС и защитники Мариуполя и "Азовстали".

Возвращенные из плена воины. Фото: Коордштаб

Экс-пленный. Фото: Коордштаб

Также своих родных вскоре увидят украинские военнослужащие, которые принимали участие в операции на Курщине. Всего в рамках обмена вернулись 47 сержантов, 69 солдат, 16 матросов и 18 офицеров.

Возвращенные защитники. Фото: Коордштаб

Военные, которых вернули в Украину. Фото: Коордштаб

Среди них много тяжелобольных, тяжелораненых и тех, кто находится в российской неволе более 2,5 лет. В Координационном штабе уточнили, что этот обмен стал 61-м с начала полномасштабного вторжения. Всего уже удалось вернуть 4131 украинца: военных, гражданских и иностранцев.

Воины, которых вернули. Фото: Коордштаб

Защитник, который вернулся из плена. Фото: Коордштаб

Возвращенный в рамках обмена военный. Фото: Коордштаб

"Украинские военнослужащие получат надлежащее лечение, помощь по реабилитации и реинтеграции в общество, а также выплаты денежного обеспечения, которое они должны были получать в течение пребывания в плену, и одноразовую материальную помощь", — добавили в пресс-службе.

Известно, что в реализации обмена способствовали Объединенные Арабские Эмираты.

Скриншот поста Коордштаба

Скриншот поста Коордштаба

Ранее о возвращении военных из российского плена сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Предыдущий обмен пленными состоялся 8 января 2025 года. Тогда домой из России вернулись 505 морских пехотинцев.