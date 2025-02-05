Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow В Коордштабе показали первые кадры с обмена военнопленными arrow

В Коордштабе показали первые кадры с обмена военнопленными

5 февраля 2025 18:10
Евгения Брюховецкая - редактор
В Украину вернули 150 защитников - первые кадры
Возвращенные из плена военные. Фото: Коордштаб
Евгения Брюховецкая - редактор

Украина в среду, 5 февраля, в рамках обмена военнопленными с Россией вернула домой 150 защитников. Из них большое количество находились в российском плену более 2,5 лет.

Первые кадры по обмену обнародовала пресс-служба Коордштаба в Telegram.

Читайте также:

Обмен пленными 5 февраля

Сегодня домой возвращаются 108 воинов ВСУ: семь из ТрО, 26 из ВМС и трое — из Воздушных сил. Также из плена освободили 22 нацгвардейца, 19 пограничников и одного полицейского. Все они защищали нашу землю в Харьковской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Херсонской, Сумской и Киевской областях. В частности, освобождены нацгвардейцы, которые охраняли Чернобыльскую АЭС и защитники Мариуполя и "Азовстали".

Возвращение домой украинских защитников после более 2,5 лет в плену
Возвращенные из плена воины. Фото: Коордштаб
Обмен военнопленными: 150 украинских защитников вернулись домой
Экс-пленный. Фото: Коордштаб

Также своих родных вскоре увидят украинские военнослужащие, которые принимали участие в операции на Курщине. Всего в рамках обмена вернулись 47 сержантов, 69 солдат, 16 матросов и 18 офицеров.

Первые кадры после обмена: 150 защитников возвращаются домой после лет в плену
Возвращенные защитники. Фото: Коордштаб
Украинские герои возвращаются домой: обмен военнопленными 5 февраля
Военные, которых вернули в Украину. Фото: Коордштаб

Среди них много тяжелобольных, тяжелораненых и тех, кто находится в российской неволе более 2,5 лет. В Координационном штабе уточнили, что этот обмен стал 61-м с начала полномасштабного вторжения. Всего уже удалось вернуть 4131 украинца: военных, гражданских и иностранцев.

150 украинских военных вернулись домой в рамках обмена пленными с Россией
Воины, которых вернули. Фото: Коордштаб
Возвращение домой: 150 защитников Украины в результате обмена с Россией 5 февраля
Защитник, который вернулся из плена. Фото: Коордштаб
5 февраля 150 украинских военных вернулись домой в результате обмена с Россией.
Возвращенный в рамках обмена военный. Фото: Коордштаб

"Украинские военнослужащие получат надлежащее лечение, помощь по реабилитации и реинтеграции в общество, а также выплаты денежного обеспечения, которое они должны были получать в течение пребывания в плену, и одноразовую материальную помощь", — добавили в пресс-службе.

Известно, что в реализации обмена способствовали Объединенные Арабские Эмираты.

null
Скриншот поста Коордштаба
null
Скриншот поста Коордштаба

Ранее о возвращении военных из российского плена сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Предыдущий обмен пленными состоялся 8 января 2025 года. Тогда домой из России вернулись 505 морских пехотинцев.

ВСУ ВМС Нацгвардия военные пленные война в Украине
Реклама
Реклама
Реклама