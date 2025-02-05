В Україну повернули 150 захисників - перші кадри

У Коордштабі показали перші кадри з обміну військовополоненими
Україна у середу, 5 лютого, в межах обміну військовополоненими з Росією повернула додому 150 захисників. З них велика кількість перебували в російському полоні понад 2,5 роки.
Перші кадри з обміну оприлюднила пресслужба Коордштабу у Telegram.
Обмін полоненими 5 лютого
Сьогодні додому повертаються 108 воїнів ЗСУ: сім з ТрО, 26 з ВМС та троє — з Повітряних сил. Також з полону звільнили 22 нацгвардійці, 19 прикордонників та одного поліцейського. Всі вони захищали нашу землю у Харківській, Запорізький, Донецькій, Луганській, Херсонській, Сумській та Київській областях. Зокрема, звільнені нацгвардійці, які охороняли Чорнобильську АЕС, та захисники Маріуполя та "Азовсталі".
Також своїх рідних незабаром побачать українські військовослужбовці, які брали участь в операції на Курщині. Загалом в рамках обміну повернулися 47 сержантів, 69 солдатів, 16 матросів та 18 офіцерів.
Серед них багато важкохворих, важкопоранених і тих, хто перебуває в російській неволі понад 2,5 роки. У Координаційному штабі уточнили, що цей обмін став 61-м від початку повномасштабного вторгнення. Загалом вже вдалося повернути 4 131 українця: військових, цивільних та іноземців.
"Українські військовослужбовці отримають належне лікування, допомогу з реабілітації та реінтеграції в суспільство, а також виплати грошового забезпечення, яке вони мали отримувати упродовж перебування в полоні, та одноразову матеріальну допомогу", — додали в пресслужбі.
Відомо, що в реалізації обміну сприяли Об’єднані Арабські Емірати.
Раніше про повернення військових з російського полону повідомив Президент України Володимир Зеленський.
Попередній обмін полоненими відбувся 8 січня 2025 року. Тоді додому з Росії повернулися 505 морських піхотинців.
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