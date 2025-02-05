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У Коордштабі показали перші кадри з обміну військовополоненими

5 лютого 2025 18:10
Євгенія Брюховецька - редактор
В Україну повернули 150 захисників - перші кадри
Повернені з полону військові. Фото: Коордштаб
Євгенія Брюховецька - редактор

Україна у середу, 5 лютого, в межах обміну військовополоненими з Росією повернула додому 150 захисників. З них велика кількість перебували в російському полоні понад 2,5 роки. 

Перші кадри з обміну оприлюднила пресслужба Коордштабу у Telegram.

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Обмін полоненими 5 лютого

Сьогодні додому повертаються 108 воїнів ЗСУ: сім з ТрО, 26 з ВМС та троє —  з Повітряних сил. Також з полону звільнили 22 нацгвардійці, 19 прикордонників та одного поліцейського. Всі вони захищали нашу землю у Харківській, Запорізький, Донецькій, Луганській, Херсонській, Сумській та Київській областях. Зокрема, звільнені нацгвардійці, які охороняли Чорнобильську АЕС, та захисники Маріуполя та "Азовсталі".

Повернення додому українських захисників після понад 2,5 років у полоні
Повернені з полону воїни. Фото: Коордштаб
Обмін військовополоненими: 150 українських захисників повернулися додому
Експолонений. Фото: Коордштаб

Також своїх рідних незабаром побачать українські військовослужбовці, які брали участь в операції на Курщині. Загалом в рамках обміну повернулися 47 сержантів, 69 солдатів, 16 матросів та 18 офіцерів.

Перші кадри після обміну: 150 захисників повертаються додому після років у полоні
Повернені захисники. Фото: Коордштаб
Українські герої повертаються додому: обмін військовополоненими 5 лютого
Військові, яких повернули в Україну. Фото: Коордштаб

Серед них багато важкохворих, важкопоранених і тих, хто перебуває в російській неволі понад 2,5 роки. У Координаційному штабі уточнили, що цей обмін став 61-м від початку повномасштабного вторгнення. Загалом вже вдалося повернути 4 131 українця: військових, цивільних та іноземців.

150 українських військових повернулись додому в межах обміну полоненими з Росією
Воїни, яких повернули. Фото: Коордштаб
Повернення додому: 150 захисників України в результаті обміну з Росією 5 лютого
Захисник, який повернувся з полону. Фото: Коордштаб
5 лютого 150 українських військових повернулися додому в результаті обміну з Росією
Повернений в рамках обміну військовий. Фото: Коордштаб

"Українські військовослужбовці отримають належне лікування, допомогу з реабілітації та реінтеграції в суспільство, а також виплати грошового забезпечення, яке вони мали отримувати упродовж перебування в полоні, та одноразову матеріальну допомогу", — додали в пресслужбі.

Відомо, що в реалізації обміну сприяли Об’єднані Арабські Емірати.

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Скриншот допису Коордштабу
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Скриншот допису Коордштабу

Раніше про повернення військових з російського полону повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Попередній обмін полоненими відбувся 8 січня 2025 року. Тоді додому з Росії повернулися 505 морських піхотинців.

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