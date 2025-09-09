Раненые люди в Яровой в Донецкой области 9 сентября - фото из больницы

Пострадавший, подключенный к ИВЛ. Фото: Первый центр информационно-коммуникационной поддержки ВСУ

Раненых гражданских после авиаудара РФ по поселку Яровая в Донецкой области госпитализировали. Атака произошла, когда люди стояли в очереди за пенсией.

Фото из больницы опубликовал Первый центр информационно-коммуникационной поддержки ВСУ во вторник, 9 сентября.

Медики госпитализируют людей. Фото: Первый центр информационно-коммуникационной поддержки ВСУ

Что известно о пострадавших

"На фото — те, кто выжил. Они в больнице после одного из самых кровавых ударов России по мирному населению за последние месяцы", — говорится в сообщении.

Раненная женщина. Фото: Первый центр информационно-коммуникационной поддержки ВСУ

Пострадавшая в поселке Яровая. Фото: Первый центр информационно-коммуникационной поддержки ВСУ

Женщина получила ранение ноги. Фото: Первый центр информационно-коммуникационной поддержки ВСУ

Мужчина получил ранения лица и руки. Фото: Первый центр информационно-коммуникационной поддержки ВСУ

Пострадавший в результате авиаудара. Фото: Первый центр информационно-коммуникационной поддержки ВСУ

Отмечается, что часть людей остается под завалами.

Добавим, что по последним данным ГСЧС, уже 19 раненых.

Напомним, сегодня оккупанты сбросили КАБ на людей в Яровой, когда те получали пенсию.

В результате авиаудара по поселку Яровая погибли 24 человека.