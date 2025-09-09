Раненые люди в Яровой в Донецкой области 9 сентября - фото из больницы

В Яровой десятки раненых после атаки — фоторепортаж из больницы
Раненых гражданских после авиаудара РФ по поселку Яровая в Донецкой области госпитализировали. Атака произошла, когда люди стояли в очереди за пенсией.
Фото из больницы опубликовал Первый центр информационно-коммуникационной поддержки ВСУ во вторник, 9 сентября.
Что известно о пострадавших
"На фото — те, кто выжил. Они в больнице после одного из самых кровавых ударов России по мирному населению за последние месяцы", — говорится в сообщении.
Отмечается, что часть людей остается под завалами.
Добавим, что по последним данным ГСЧС, уже 19 раненых.
Напомним, сегодня оккупанты сбросили КАБ на людей в Яровой, когда те получали пенсию.
В результате авиаудара по поселку Яровая погибли 24 человека.
Читайте Новини.LIVE!