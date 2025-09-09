Видео
Главная Армия В Яровой десятки раненых после атаки — фоторепортаж из больницы

В Яровой десятки раненых после атаки — фоторепортаж из больницы

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 17:47
Раненые люди в Яровой в Донецкой области 9 сентября - фото из больницы
Пострадавший, подключенный к ИВЛ. Фото: Первый центр информационно-коммуникационной поддержки ВСУ

Раненых гражданских после авиаудара РФ по поселку Яровая в Донецкой области госпитализировали. Атака произошла, когда люди стояли в очереди за пенсией.

Фото из больницы опубликовал Первый центр информационно-коммуникационной поддержки ВСУ во вторник, 9 сентября.

Читайте также:
швидка
Медики госпитализируют людей. Фото: Первый центр информационно-коммуникационной поддержки ВСУ

Что известно о пострадавших

"На фото  те, кто выжил. Они в больнице после одного из самых кровавых ударов России по мирному населению за последние месяцы", — говорится в сообщении.

лікарня
Раненная женщина. Фото: Первый центр информационно-коммуникационной поддержки ВСУ
Ярова
Пострадавшая в поселке Яровая. Фото: Первый центр информационно-коммуникационной поддержки ВСУ
поранені в Яровій
Женщина получила ранение ноги. Фото: Первый центр информационно-коммуникационной поддержки ВСУ
поранений Ярова
Мужчина получил ранения лица и руки. Фото: Первый центр информационно-коммуникационной поддержки ВСУ
лікарня
Пострадавший в результате авиаудара. Фото: Первый центр информационно-коммуникационной поддержки ВСУ

Отмечается, что часть людей остается под завалами.

Добавим, что по последним данным ГСЧС, уже 19 раненых

Напомним, сегодня оккупанты сбросили КАБ на людей в Яровой, когда те получали пенсию.

В результате авиаудара по поселку Яровая погибли 24 человека.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
