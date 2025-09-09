Удар по пенсіонерах в Яровій - загинули 24 людини

Госпіталізація поранених. Фото: Перший центр інформаційно-комунікаційної підтримки ЗСУ

Внаслідок цинічного російського авіаудару по селищу Ярова на Донеччині загинули 24 людини. Також відомо про 19 поранених.

Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у вівторок, 9 вересня.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Авіаудар по Яровій — деталі

"На місці події працювали всі екстрені служби. Рятувальники транспортували двох поранених зі стабпункту до медзакладу та ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок ворожого обстрілу", — йдеться в повідомленні.

Поранений, підключений до ШВЛ. Фото: Перший центр інформаційно-комунікаційної підтримки ЗСУ

Постраждала жінка. Фото: Перший центр інформаційно-комунікаційної підтримки ЗСУ

Жінка отримала поранення ніг. Фото: Перший центр інформаційно-комунікаційної підтримки ЗСУ

Поранену жінку доставили до лікарні. Фото: Перший центр інформаційно-комунікаційної підтримки ЗСУ

Чоловіка госпіталізували. Фото: Перший центр інформаційно-комунікаційної підтримки ЗСУ

Нагадаємо, сьогодні окупанти скинули КАБ на пенсіонерів в Яровій. Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський запевняє, що автівка, яка приїхала видавати пенсії людям, стояла під деревами, аби зменшити ризик бути поміченими.

Наслідки російського удару по пенсіонерах показав президент Володимир Зеленський.