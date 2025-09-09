Відео
Головна Армія Удар по Яровій на Донеччині — кількість жертв продовжує зростати

Удар по Яровій на Донеччині — кількість жертв продовжує зростати

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 17:02
Удар по пенсіонерах в Яровій - загинули 24 людини
Госпіталізація поранених. Фото: Перший центр інформаційно-комунікаційної підтримки ЗСУ

Внаслідок цинічного російського авіаудару по селищу Ярова на Донеччині загинули 24 людини. Також відомо про 19 поранених.

Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у вівторок, 9 вересня.

Читайте також:
скрін
Допис ДСНС. Фото: скриншот

Авіаудар по Яровій — деталі

"На місці події працювали всі екстрені служби. Рятувальники транспортували двох поранених зі стабпункту до медзакладу та ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок ворожого обстрілу", — йдеться в повідомленні.

швл
Поранений, підключений до ШВЛ. Фото: Перший центр інформаційно-комунікаційної підтримки ЗСУ
лікарня
Постраждала жінка. Фото: Перший центр інформаційно-комунікаційної підтримки ЗСУ
госпіталізація
Жінка отримала поранення ніг. Фото: Перший центр інформаційно-комунікаційної підтримки ЗСУ
жінка
Поранену жінку доставили до лікарні. Фото: Перший центр інформаційно-комунікаційної підтримки ЗСУ
чоловік
Чоловіка госпіталізували. Фото: Перший центр інформаційно-комунікаційної підтримки ЗСУ

Нагадаємо, сьогодні окупанти скинули КАБ на пенсіонерів в Яровій. Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський запевняє, що автівка, яка приїхала видавати пенсії людям, стояла під деревами, аби зменшити ризик бути поміченими.

Наслідки російського удару по пенсіонерах показав президент Володимир Зеленський.

ЗСУ Донецька область окупанти війна в Україні загиблі
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
