Удар по пенсіонерах в Яровій - загинули 24 людини

Удар по Яровій на Донеччині — кількість жертв продовжує зростати
Внаслідок цинічного російського авіаудару по селищу Ярова на Донеччині загинули 24 людини. Також відомо про 19 поранених.
Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у вівторок, 9 вересня.
Авіаудар по Яровій — деталі
"На місці події працювали всі екстрені служби. Рятувальники транспортували двох поранених зі стабпункту до медзакладу та ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок ворожого обстрілу", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні окупанти скинули КАБ на пенсіонерів в Яровій. Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський запевняє, що автівка, яка приїхала видавати пенсії людям, стояла під деревами, аби зменшити ризик бути поміченими.
Наслідки російського удару по пенсіонерах показав президент Володимир Зеленський.
