Головна Армія Удар по пенсіонерах в Яровій — поранено працівницю Укрпошти

Удар по пенсіонерах в Яровій — поранено працівницю Укрпошти

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 13:33
Обстріл Ярової 9 вересня — окупанти поранили працівницю Укрпошти
Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у вівторок, 9 вересня, скинули КАБ на пенсіонерів в Яровій Донецької області. Відомо, що серед поранених є працівниця Укрпошти.

Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський в Facebook.

Читайте також:

Обстріл Донецької області 9 вересня

Смілянський зауважив, що Росія вперше скинула КАБ на людей, які отримували пенсії в Донецькій області. Внаслідок атаки загинули 20 осіб, також є поранені.

Обстріл Донецької області 9 вересня
Наслідки російського обстрілу. Фото: facebook.com/ukrposhtaceo/

"Начальниця нашого відділення Юля отримала поранення. Завдяки оперативній допомозі, яку надав їй наш водій, загрози її життю немає — вона вже в лікарні", — розповів Смілянський.

За його словами, на відео з наслідків обстрілу можна побачити, що автівка стояла під деревами, аби зменшити ризик бути поміченими. Він вважає, що хтось міг здати координати.

"Ми домовилися з ВЦА змінити процедуру виплати пенсій у прифронтовій зоні (деталі я не коментуватиму публічно), щоб знайти баланс між безпекою та забезпеченням людей базовими послугами", — додав гендиректор Укрпошти.

Допис Смілянського. Фото: скриншот

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський показав наслідки російського удару по пенсіонерах в Донецькій області.

Згодом очільник ОВА Вадим Філашкін зазначив, що наразі відомо про 21 загиблого, така ж кількість поранених.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
