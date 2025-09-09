Відео
РФ вдарила КАБом по цивільним на Донеччині — скільки загиблих

РФ вдарила КАБом по цивільним на Донеччині — скільки загиблих

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 12:48
Удар по цивільним на Донеччині 9 вересня — кількість загиблих
Наслідки удару по Яровій. Фото: t.me/VadymFilashkin

Російські окупанти 9 вересня завдали удару керованою авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині. Ворог поцілив у місцевих мешканців під час отримання пенсій.

Про наслідки удару повідомив у Telegram очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Читайте також:

Наслідки удару РФ по Яровій на Донеччині

Станом на 12:30 унаслідок російського удару по Яровій загинула щонайменше 21 людина, ще стільки ж отримали поранення.

За попередніми даними, окупанти атакували мирних жителів у момент, коли людям видавали пенсії. На місці трагедії працюють екстрені служби.

"Росіяни атакували людей під час видачі пенсії. Це не воєнні дії — це чистий тероризм. Зараз на місці події працюють рятувальники, медики, поліція, місцева влада. Допомагаємо постраждалим і встановлюємо точні наслідки цього злочину. Про оновлення повідомлятиму додатково", — повідомив Філашкін.

Обстріл Ярової 9 вересня - фото
Наслідок удару РФ по Яровій. Фото: t.me/VadymFilashkin

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на удар окупантів по пенсіонерам у Яровій.

А також ми писали, що російські FPV-дрони та артилерія атакували Нікопольщину.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
