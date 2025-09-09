Удар по гражданским в Донецкой области 9 сентября — количество погибших

Последствия удара по Яровой. Фото: t.me/VadymFilashkin

Российские оккупанты 9 сентября нанесли удар управляемой авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области. Враг попал в местных жителей во время получения пенсий.

О последствиях удара сообщил в Telegram глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Реклама

Читайте также:

Последствия удара РФ по Яровой в Донецкой области

По состоянию на 12:30 в результате российского удара по Яровой погиб по меньшей мере 21 человек, еще столько же получили ранения.

По предварительным данным, оккупанты атаковали мирных жителей в момент, когда людям выдавали пенсии. На месте трагедии работают экстренные службы.

"Россияне атаковали людей во время выдачи пенсии. Это не военные действия — это чистый терроризм. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, медики, полиция, местные власти. Помогаем пострадавшим и устанавливаем точные последствия этого преступления. Об обновлениях буду сообщать дополнительно", — сообщил Филашкин.

Последствия удара РФ по Яровой. Фото: t.me/VadymFilashkin

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар оккупантов по пенсионерам в Яровой.

А также мы писали, что российские FPV-дроны и артиллерия атаковали Никопольский район.