Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия РФ ударила КАБом по гражданским на Донетчине — сколько погибших

РФ ударила КАБом по гражданским на Донетчине — сколько погибших

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 12:48
Удар по гражданским в Донецкой области 9 сентября — количество погибших
Последствия удара по Яровой. Фото: t.me/VadymFilashkin

Российские оккупанты 9 сентября нанесли удар управляемой авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области. Враг попал в местных жителей во время получения пенсий.

О последствиях удара сообщил в Telegram глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Реклама
Читайте также:

Последствия удара РФ по Яровой в Донецкой области

По состоянию на 12:30 в результате российского удара по Яровой погиб по меньшей мере 21 человек, еще столько же получили ранения.

По предварительным данным, оккупанты атаковали мирных жителей в момент, когда людям выдавали пенсии. На месте трагедии работают экстренные службы.

"Россияне атаковали людей во время выдачи пенсии. Это не военные действия — это чистый терроризм. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, медики, полиция, местные власти. Помогаем пострадавшим и устанавливаем точные последствия этого преступления. Об обновлениях буду сообщать дополнительно", — сообщил Филашкин.

Обстріл Ярової 9 вересня - фото
Последствия удара РФ по Яровой. Фото: t.me/VadymFilashkin

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар оккупантов по пенсионерам в Яровой.

А также мы писали, что российские FPV-дроны и артиллерия атаковали Никопольский район.

Донецкая область обстрелы война в Украине атака погибшие
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации