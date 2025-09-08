Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия FPV-дроны и артиллерия били по Никопольщине — последствия

FPV-дроны и артиллерия били по Никопольщине — последствия

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 19:34
Обстрелы Никопольщины - Сергей Лысак сообщил детали
Спасательная операция. Фото: Сергей Лысак/Telegram

В течение дня враг вел массированные обстрелы Никопольского района, применяя артиллерию и FPV-дроны. Повреждены десятки объектов инфраструктуры, социальные учреждения и жилые дома, есть пострадавшие.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram в понедельник, 8 сентября.

Реклама
Читайте также:
FPV-дрони та артилерія били по Нікопольщині — наслідки - фото 1
ГСЧС помогают населению. Фото: Сергей Лысак/Telegram

Атаки по Никопольщине

В течение дня агрессор бил по Никополю, Червоногригорьевской, Марганецкой, Покровской, Мировской и Першотравневской громадах. Под огонь попали инфраструктурные объекты, социальное и медицинское учреждения, гимназия, церковь и предприятие. Повреждены общежитие, четыре многоэтажки, три частных дома, гараж, авто и хозяйственные постройки.

FPV-дрони та артилерія били по Нікопольщині — наслідки - фото 1
Сообщение Лысака в Telegram. Фото: скриншот

"Пострадали два человека - 66-летний мужчина и 68-летняя женщина. Им оказывают медицинскую помощь, будут лечиться амбулаторно", — сообщил Лысак.

FPV-дрони та артилерія били по Нікопольщині — наслідки - фото 3
Последствия обстрелов. Фото: Сергей Лысак/Telegram

Кроме этого, ударам подверглась Грушевская громада Криворожского района, где беспилотники вызвали пожар. Огонь повредил пожарно-спасательный автомобиль. На местах работают экстренные службы, проводятся аварийные работы.

FPV-дрони та артилерія били по Нікопольщині — наслідки - фото 4
Поврежденное здание. Фото: Сергей Лысак/Telegram

Напомним, что Одесса и Киев остаются наиболее уязвимыми регионами для обстрелов с точки зрения энергоснабжения. В то же время система защищена, а отключения света и тепла находятся под контролем.

Ранее мы также информировали, что 7 сентября российские войска нанесли минометный удар по Купянску. В результате атаки пострадал 6-летний ребенок, а его родителей привлекут к ответственности.

обстрелы Никополь дроны FPV-дроны артиллерия
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации