Обстрелы Никопольщины - Сергей Лысак сообщил детали

Спасательная операция. Фото: Сергей Лысак/Telegram

В течение дня враг вел массированные обстрелы Никопольского района, применяя артиллерию и FPV-дроны. Повреждены десятки объектов инфраструктуры, социальные учреждения и жилые дома, есть пострадавшие.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram в понедельник, 8 сентября.

ГСЧС помогают населению. Фото: Сергей Лысак/Telegram

Атаки по Никопольщине

В течение дня агрессор бил по Никополю, Червоногригорьевской, Марганецкой, Покровской, Мировской и Першотравневской громадах. Под огонь попали инфраструктурные объекты, социальное и медицинское учреждения, гимназия, церковь и предприятие. Повреждены общежитие, четыре многоэтажки, три частных дома, гараж, авто и хозяйственные постройки.

Сообщение Лысака в Telegram. Фото: скриншот

"Пострадали два человека - 66-летний мужчина и 68-летняя женщина. Им оказывают медицинскую помощь, будут лечиться амбулаторно", — сообщил Лысак.

Последствия обстрелов. Фото: Сергей Лысак/Telegram

Кроме этого, ударам подверглась Грушевская громада Криворожского района, где беспилотники вызвали пожар. Огонь повредил пожарно-спасательный автомобиль. На местах работают экстренные службы, проводятся аварийные работы.

Поврежденное здание. Фото: Сергей Лысак/Telegram

Напомним, что Одесса и Киев остаются наиболее уязвимыми регионами для обстрелов с точки зрения энергоснабжения. В то же время система защищена, а отключения света и тепла находятся под контролем.

Ранее мы также информировали, что 7 сентября российские войска нанесли минометный удар по Купянску. В результате атаки пострадал 6-летний ребенок, а его родителей привлекут к ответственности.