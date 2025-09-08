Обстрелы Никопольщины - Сергей Лысак сообщил детали

FPV-дроны и артиллерия били по Никопольщине — последствия
В течение дня враг вел массированные обстрелы Никопольского района, применяя артиллерию и FPV-дроны. Повреждены десятки объектов инфраструктуры, социальные учреждения и жилые дома, есть пострадавшие.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram в понедельник, 8 сентября.
Атаки по Никопольщине
В течение дня агрессор бил по Никополю, Червоногригорьевской, Марганецкой, Покровской, Мировской и Першотравневской громадах. Под огонь попали инфраструктурные объекты, социальное и медицинское учреждения, гимназия, церковь и предприятие. Повреждены общежитие, четыре многоэтажки, три частных дома, гараж, авто и хозяйственные постройки.
"Пострадали два человека - 66-летний мужчина и 68-летняя женщина. Им оказывают медицинскую помощь, будут лечиться амбулаторно", — сообщил Лысак.
Кроме этого, ударам подверглась Грушевская громада Криворожского района, где беспилотники вызвали пожар. Огонь повредил пожарно-спасательный автомобиль. На местах работают экстренные службы, проводятся аварийные работы.
