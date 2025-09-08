Обстріли Нікопольщини — Сергій Лисак повідомив деталі

Рятувальна операція. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Протягом дня ворог вів масовані обстріли Нікопольського району, застосовуючи артилерію та FPV-дрони. Пошкоджено десятки об’єктів інфраструктури, соціальні установи та житлові будинки, є постраждалі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак в Telegram у понеділок, 8 вересня.

ДСНС допомагають населенню. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Атаки по Нікопольщині

Протягом дня агресор бив по Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій, Покровській, Мирівській та Першотравневській громадах. Під вогонь потрапили інфраструктурні об’єкти, соціальний та медичний заклади, гімназія, церква і підприємство. Пошкоджено гуртожиток, чотири багатоповерхівки, три приватні будинки, гараж, авто та господарські споруди.

Допис Лисака у Telegram. Фото: скриншот

"Постраждали двоє людей — 66-річний чоловік та 68-річна жінка. Їм надають медичну допомогу, лікуватимуться амбулаторно", — повідомив Лисак.

Наслідки обстрілів. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Окрім цього, ударів зазнала Грушівська громада Криворізького району, де безпілотники спричинили пожежу. Вогонь пошкодив пожежно-рятувальний автомобіль. На місцях працюють екстрені служби, проводяться аварійні роботи.

Пошкоджена будівля. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Нагадаємо, що Одеса та Київ залишаються найбільш вразливими регіонами для обстрілів з точки зору енергопостачання. Водночас система захищена, а відключення світла та тепла перебувають під контролем.

Раніше ми також інформували, що 7 вересня російські війська завдали мінометного удару по Куп'янську. Внаслідок атаки постраждала 6-річна дитина, а її батьків притягнуть до відповідальності.