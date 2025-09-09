Удар по гражданским в Донецкой области 9 сентября — много погибших

Спасатели тушат пожар после обстрелов. Фото: ГСЧС

Российские войска днем 9 сентября ударили авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области. В это время люди получали пенсии, есть много жертв.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Удар по Донецкой области 9 сентября

Зеленский рассказал, что россияне нанесли зверский удар авиабомбой прямо по людям в поселке Яровая. В это время местные жители пришли получать пенсии. По предварительной информации, погибло более 20 человек. Все информация уточняется.

"Такие удары России точно не должны остаться без должной реакции мира. Россияне продолжают уничтожать жизни, но избегают новых сильных санкций, новых сильных ударов. Мир не должен молчать. Мир не должен оставаться бездействующим. Нужна реакция Соединенных Штатов. Нужна реакция Европы. Нужна реакция Двадцати. Нужны сильные действия, чтобы Россия перестала нести смерть", — подчеркнул глава государства.

Напомним, Россия увеличила количество атак по Украине в пять раз. Постоянные ночные обстрелы уносят жизни сотен гражданских.

Также мы писали, что 7 сентября российская ракета попала в здание Правительства. В ту ночь под массированной атакой врага был Киев.