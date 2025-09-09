Обстрел Яровой 9 сентября — оккупанты ранили работницу Укрпошты

Спасатель. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты во вторник, 9 сентября, сбросили КАБ на пенсионеров в Яровой Донецкой области. Известно, что среди раненых есть работница Укрпошты.

Об этом сообщил гендиректор Укрпошты Игорь Смелянский в Facebook.

Обстрел Донецкой области 9 сентября

Смелянский отметил, что Россия впервые сбросила КАБ на людей, которые получали пенсии в Донецкой области. В результате атаки погибли 20 человек, также есть раненые.

Последствия российского обстрела. Фото: facebook.com/ukrposhtaceo/

"Начальница нашего отделения Юля получила ранения. Благодаря оперативной помощи, которую оказал ей наш водитель, угрозы ее жизни нет — она уже в больнице", — рассказал Смелянский.

По его словам, на видео с последствий обстрела можно увидеть, что машина стояла под деревьями, чтобы уменьшить риск быть замеченными. Он считает, что кто-то мог сдать координаты.

"Мы договорились с ВГА изменить процедуру выплаты пенсий в прифронтовой зоне (детали я не буду комментировать публично), чтобы найти баланс между безопасностью и обеспечением людей базовыми услугами", — добавил гендиректор Укрпошты.

Пост Смелянского. Фото: скриншот

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский показал последствия российского удара по пенсионерам в Донецкой области.

Впоследствии глава ОВА Вадим Филашкин отметил, что сейчас известно о 21 погибшем, такое же количество раненых.