Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Удар по пенсионерам в Яровой — ранена работница Укрпошты

Удар по пенсионерам в Яровой — ранена работница Укрпошты

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 13:33
Обстрел Яровой 9 сентября — оккупанты ранили работницу Укрпошты
Спасатель. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты во вторник, 9 сентября, сбросили КАБ на пенсионеров в Яровой Донецкой области. Известно, что среди раненых есть работница Укрпошты.

Об этом сообщил гендиректор Укрпошты Игорь Смелянский в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Обстрел Донецкой области 9 сентября

Смелянский отметил, что Россия впервые сбросила КАБ на людей, которые получали пенсии в Донецкой области. В результате атаки погибли 20 человек, также есть раненые.

Обстріл Донецької області 9 вересня
Последствия российского обстрела. Фото: facebook.com/ukrposhtaceo/

"Начальница нашего отделения Юля получила ранения. Благодаря оперативной помощи, которую оказал ей наш водитель, угрозы ее жизни нет — она уже в больнице", — рассказал Смелянский.

По его словам, на видео с последствий обстрела можно увидеть, что машина стояла под деревьями, чтобы уменьшить риск быть замеченными. Он считает, что кто-то мог сдать координаты.

"Мы договорились с ВГА изменить процедуру выплаты пенсий в прифронтовой зоне (детали я не буду комментировать публично), чтобы найти баланс между безопасностью и обеспечением людей базовыми услугами", — добавил гендиректор Укрпошты.

null
Пост Смелянского. Фото: скриншот

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский показал последствия российского удара по пенсионерам в Донецкой области.

Впоследствии глава ОВА Вадим Филашкин отметил, что сейчас известно о 21 погибшем, такое же количество раненых.

Укрпошта война пенсии Игорь Смелянский Донецкая область обстрелы
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации