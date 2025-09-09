Удар по пенсионерам в Яровой — погибли 24 человека

Удар по Яровой в Донецкой области — количество жертв возросло
В результате циничного российского авиаудара по поселку Яровая в Донецкой области погибли 24 человека. Также известно о 19 раненых.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) во вторник, 9 сентября.
Авиаудар по Яровой — детали
"На месте происшествия работали все экстренные службы. Спасатели транспортировали двух раненых из стабпункта в медучреждение и ликвидировали пожар, который возник в результате вражеского обстрела", — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня оккупанты сбросили КАБ на пенсионеров в Яровой. Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский уверяет, что машина, которая приехала выдавать пенсии людям, стояла под деревьями, чтобы уменьшить риск быть замеченными.
Последствия российского удара по пенсионерам показал президент Владимир Зеленский.
Читайте Новини.LIVE!