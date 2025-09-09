Удар по пенсионерам в Яровой — погибли 24 человека

Госпитализация раненых. Фото: Первый центр информационно-коммуникационной поддержки ВСУ

В результате циничного российского авиаудара по поселку Яровая в Донецкой области погибли 24 человека. Также известно о 19 раненых.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) во вторник, 9 сентября.

Сообщение ГСЧС. Фото: скриншот

Авиаудар по Яровой — детали

"На месте происшествия работали все экстренные службы. Спасатели транспортировали двух раненых из стабпункта в медучреждение и ликвидировали пожар, который возник в результате вражеского обстрела", — говорится в сообщении.

Раненый, подключенный к ИВЛ. Фото: Первый центр информационно-коммуникационной поддержки ВСУ

Пострадавшая женщина. Фото: Первый центр информационно-коммуникационной поддержки ВСУ

Женщина получила ранения ног. Фото: Первый центр информационно-коммуникационной поддержки ВСУ

Раненую женщину доставили в больницу. Фото: Первый центр информационно-коммуникационной поддержки ВСУ

Мужчину госпитализировали. Фото: Первый центр информационно-коммуникационной поддержки ВСУ

Напомним, сегодня оккупанты сбросили КАБ на пенсионеров в Яровой. Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский уверяет, что машина, которая приехала выдавать пенсии людям, стояла под деревьями, чтобы уменьшить риск быть замеченными.

Последствия российского удара по пенсионерам показал президент Владимир Зеленский.