Главная Армия Удар по Яровой в Донецкой области — количество жертв возросло

Удар по Яровой в Донецкой области — количество жертв возросло

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 17:02
Удар по пенсионерам в Яровой — погибли 24 человека
Госпитализация раненых. Фото: Первый центр информационно-коммуникационной поддержки ВСУ

В результате циничного российского авиаудара по поселку Яровая в Донецкой области погибли 24 человека. Также известно о 19 раненых.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) во вторник, 9 сентября.

Читайте также:
скрін
Сообщение ГСЧС. Фото: скриншот

Авиаудар по Яровой — детали

"На месте происшествия работали все экстренные службы. Спасатели транспортировали двух раненых из стабпункта в медучреждение и ликвидировали пожар, который возник в результате вражеского обстрела", — говорится в сообщении.

швл
Раненый, подключенный к ИВЛ. Фото: Первый центр информационно-коммуникационной поддержки ВСУ
лікарня
Пострадавшая женщина. Фото: Первый центр информационно-коммуникационной поддержки ВСУ
госпіталізація
Женщина получила ранения ног. Фото: Первый центр информационно-коммуникационной поддержки ВСУ
жінка
Раненую женщину доставили в больницу. Фото: Первый центр информационно-коммуникационной поддержки ВСУ
чоловік
Мужчину госпитализировали. Фото: Первый центр информационно-коммуникационной поддержки ВСУ

Напомним, сегодня оккупанты сбросили КАБ на пенсионеров в Яровой. Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский уверяет, что машина, которая приехала выдавать пенсии людям, стояла под деревьями, чтобы уменьшить риск быть замеченными.

Последствия российского удара по пенсионерам показал президент Владимир Зеленский.

ВСУ Донецкая область оккупанты война в Украине погибшие
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
