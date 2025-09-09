Відео
Україна
У Яровій десятки поранених після атаки — фоторепортаж з лікарні

У Яровій десятки поранених після атаки — фоторепортаж з лікарні

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 17:47
Поранені люди в Яровій на Донеччині 9 вересня - фото з лікарні
Постраждалий, підключений до ШВЛ. Фото: Перший центр інформаційно-комунікаційної підтримки ЗСУ

Поранених цивільних після авіаудару РФ по селищу Ярова на Донеччині госпіталізували. Атака сталася, коли люди стояли в черзі за пенсією.

Фото з лікарні опублікував Перший центр інформаційно-комунікаційної підтримки ЗСУ у вівторок, 9 вересня.

Читайте також:
швидка
Медики госпіталізують людей. Фото: Перший центр інформаційно-комунікаційної підтримки ЗСУ

Що відомо про постраждалих

"На фото  ті, хто вижив. Вони у лікарні після одного з найкривавіших ударів Росії по мирному населенню за останні місяці", — йдеться в повідомленні.

лікарня
Поранена жінка. Фото: Перший центр інформаційно-комунікаційної підтримки ЗСУ
Ярова
Постраждала у селищі Ярова. Фото: Перший центр інформаційно-комунікаційної підтримки ЗСУ
поранені в Яровій
Жінка отримала поранення ноги. Фото: Перший центр інформаційно-комунікаційної підтримки ЗСУ
поранений Ярова
Чоловік отримав поранення лиця та руки. Фото: Перший центр інформаційно-комунікаційної підтримки ЗСУ
лікарня
Постраждалий внаслідок авіаудару. Фото: Перший центр інформаційно-комунікаційної підтримки ЗСУ

Зазначається, що частина людей залишається під завалами.

Додамо, що за останніми даними ДСНС, вже 19 поранених.

Нагадаємо, сьогодні окупанти скинули КАБ на людей в Яровій, коли ті отримували пенсію. 

Внаслідок авіаудару по селищу Ярова загинули 24 людини.

лікарні Донецька область війна в Україні поранення Авіаудар
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
