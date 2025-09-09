Поранені люди в Яровій на Донеччині 9 вересня - фото з лікарні

У Яровій десятки поранених після атаки — фоторепортаж з лікарні
Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 17:47
Постраждалий, підключений до ШВЛ. Фото: Перший центр інформаційно-комунікаційної підтримки ЗСУ
Поранених цивільних після авіаудару РФ по селищу Ярова на Донеччині госпіталізували. Атака сталася, коли люди стояли в черзі за пенсією.
Фото з лікарні опублікував Перший центр інформаційно-комунікаційної підтримки ЗСУ у вівторок, 9 вересня.
Реклама
Читайте також:
Що відомо про постраждалих
"На фото — ті, хто вижив. Вони у лікарні після одного з найкривавіших ударів Росії по мирному населенню за останні місяці", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що частина людей залишається під завалами.
Додамо, що за останніми даними ДСНС, вже 19 поранених.
Нагадаємо, сьогодні окупанти скинули КАБ на людей в Яровій, коли ті отримували пенсію.
Внаслідок авіаудару по селищу Ярова загинули 24 людини.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама