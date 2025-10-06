Потери оккупантов — сколько целей РФ уничтожили 3 ОШБр за год

Максим Зайченко. Фото: facebook/zaichenko.maksym

Зенитный ракетно-артиллерийский дивизион 3 ОШБр за год уничтожил более 2000 воздушных целей россиян. Сейчас бригада держит одну из крупнейших полос ответственности на фронте.

Об этом сообщил командир зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 3 ОШБр Максим Зайченко в Facebook.

Потери воздушных целей РФ за год

Зайченко рассказал, что он уже год возглавляет зенитный ракетно-артиллерийский дивизион 3 ОШБр. По его словам, он принял командование подразделением в момент, когда бригада получила одну из самых больших полос ответственности на фронте — противник сформировал ударную группировку и бросил большие силы на наступление. Он подчеркнул, что критическим стал вопрос повышения эффективности имеющихся сил и средств.

"За это время, совместными усилиями офицеров, сержантов и солдат, перезагрузили систему управления, внедрили современные и действенные механизмы планирования, повысили уровень боевой подготовки, привлекли дополнительный ресурс для наращивания возможностей и всестороннего обеспечения боевых действий", — поделился военный.

Максим Зайченко рассказал, что в течение года дивизион уничтожил 2 112 воздушных целей врага, среди них:

115 Shahed/"Герань",

35 "Гербер",

29 "Орлан" 10/30,

47 "Supercam",

10 "Скат-350М",

85 "Зала 421/Z20",

82 "Ланцет",

1 "Тахион",

1 Мерлин-ВР,

4 Пивит 82/120,

17 Куб-БЛА,

541 Молния 1/2,

1 145 дронов мультикоптерного типа.

Напомним, недавно недавно украинские странские бойцы уничтожили FPV-дроном вертолет россиян. Его стоимость не менее 6 миллионов долларов.

Кроме того, ПВО 3-й ОШБр поразила вражескую цель. Сбивание попало на видео.