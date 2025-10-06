Видео
Главная Армия В 3 ОШБр назвали количество уничтоженных за год целей РФ

В 3 ОШБр назвали количество уничтоженных за год целей РФ

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 17:19
Потери оккупантов — сколько целей РФ уничтожили 3 ОШБр за год
Максим Зайченко. Фото: facebook/zaichenko.maksym

Зенитный ракетно-артиллерийский дивизион 3 ОШБр за год уничтожил более 2000 воздушных целей россиян. Сейчас бригада держит одну из крупнейших полос ответственности на фронте.

Об этом сообщил командир зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 3 ОШБр Максим Зайченко в Facebook.

Потери воздушных целей РФ за год

Зайченко рассказал, что он уже год возглавляет зенитный ракетно-артиллерийский дивизион 3 ОШБр. По его словам, он принял командование подразделением в момент, когда бригада получила одну из самых больших полос ответственности на фронте — противник сформировал ударную группировку и бросил большие силы на наступление. Он подчеркнул, что критическим стал вопрос повышения эффективности имеющихся сил и средств.

"За это время, совместными усилиями офицеров, сержантов и солдат, перезагрузили систему управления, внедрили современные и действенные механизмы планирования, повысили уровень боевой подготовки, привлекли дополнительный ресурс для наращивания возможностей и всестороннего обеспечения боевых действий", — поделился военный.

Максим Зайченко рассказал, что в течение года дивизион уничтожил 2 112 воздушных целей врага, среди них:

  • 115 Shahed/"Герань",
  • 35 "Гербер",
  • 29 "Орлан" 10/30,
  • 47 "Supercam",
  • 10 "Скат-350М",
  • 85 "Зала 421/Z20",
  • 82 "Ланцет",
  • 1 "Тахион",
  • 1 Мерлин-ВР,
  • 4 Пивит 82/120,
  • 17 Куб-БЛА,
  • 541 Молния 1/2,
  • 1 145 дронов мультикоптерного типа.

Напомним, недавно  недавно украинские  странские бойцы уничтожили FPV-дроном вертолет россиян. Его стоимость не менее 6 миллионов долларов.

Кроме того, ПВО 3-й ОШБр поразила вражескую цель. Сбивание попало на видео.

военные дроны война в Украине потери оккупантов Третья штурмова бригада
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
