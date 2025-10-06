Потери оккупантов — сколько целей РФ уничтожили 3 ОШБр за год

В 3 ОШБр назвали количество уничтоженных за год целей РФ
Зенитный ракетно-артиллерийский дивизион 3 ОШБр за год уничтожил более 2000 воздушных целей россиян. Сейчас бригада держит одну из крупнейших полос ответственности на фронте.
Об этом сообщил командир зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 3 ОШБр Максим Зайченко в Facebook.
Потери воздушных целей РФ за год
Зайченко рассказал, что он уже год возглавляет зенитный ракетно-артиллерийский дивизион 3 ОШБр. По его словам, он принял командование подразделением в момент, когда бригада получила одну из самых больших полос ответственности на фронте — противник сформировал ударную группировку и бросил большие силы на наступление. Он подчеркнул, что критическим стал вопрос повышения эффективности имеющихся сил и средств.
"За это время, совместными усилиями офицеров, сержантов и солдат, перезагрузили систему управления, внедрили современные и действенные механизмы планирования, повысили уровень боевой подготовки, привлекли дополнительный ресурс для наращивания возможностей и всестороннего обеспечения боевых действий", — поделился военный.
Максим Зайченко рассказал, что в течение года дивизион уничтожил 2 112 воздушных целей врага, среди них:
- 115 Shahed/"Герань",
- 35 "Гербер",
- 29 "Орлан" 10/30,
- 47 "Supercam",
- 10 "Скат-350М",
- 85 "Зала 421/Z20",
- 82 "Ланцет",
- 1 "Тахион",
- 1 Мерлин-ВР,
- 4 Пивит 82/120,
- 17 Куб-БЛА,
- 541 Молния 1/2,
- 1 145 дронов мультикоптерного типа.
