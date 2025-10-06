Втрати окупантів — скільки цілей РФ знищили 3 ОШБр за рік

Максим Зайченко. Фото: facebook/zaichenko.maksym

Зенітний ракетно-артилерійський дивізіон 3 ОШБр за рік знищив понад 2000 повітряних цілей росіян. Наразі бригада тримає одну з найбільших смуг відповідальності на фронті.

Про це повідомив командир зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 3 ОШБр Максим Зайченко у Facebook.

Втрати повітряних цілей РФ за рік

Зайченко розповів, що він вже рік очолює зенітний ракетно-артилерійський дивізіон 3 ОШБр. За його словами, він прийняв командування підрозділом в момент, коли бригада отримала одну з найбільших смуг відповідальності на фронті — противник сформував ударне угруповування і кинув великі сили на наступ. Він підкреслив, що критичним стало питання підвищення ефективності наявних сил і засобів.

"За цей час, спільними зусиллями офіцерів, сержантів та солдат, перезавантажили систему управління, впровадили сучасні та дієві механізми планування, підвищили рівень бойової підготовки, залучили додатковий ресурс для нарощування спроможностей та всебічного забезпечення бойових дій", — поділився військовий.

Максим Зайченко розповів, що упродовж року дивізіон знищив 2 112 повітряних цілей ворога, серед них:

115 Shahed/ "Герань",

35 "Гербер",

29 "Орлан" 10/30,

47 Supercam,

10 "Скат-350М",

85 Zala 421/Z20,

82 Lancet,

1 "Тахіон",

1 Мерлін-ВР,

4 Пивіт 82/120,

17 Куб-БЛА,

541 Молнія 1/2,

1 145 дронів мультикоптерного типу.

Крім того, ППО 3-Ї ОШБр уразила ворожу ціль. Збиття потрапило на відео.