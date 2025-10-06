Відео
У 3 ОШБр назвали кількість знищених за рік цілей РФ

У 3 ОШБр назвали кількість знищених за рік цілей РФ

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 17:19
Втрати окупантів — скільки цілей РФ знищили 3 ОШБр за рік
Максим Зайченко. Фото: facebook/zaichenko.maksym

Зенітний ракетно-артилерійський дивізіон 3 ОШБр за рік знищив понад 2000 повітряних цілей росіян. Наразі бригада тримає одну з найбільших смуг відповідальності на фронті.

Про це повідомив командир зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 3 ОШБр Максим Зайченко у Facebook. 

Читайте також:

Втрати повітряних цілей РФ за рік

Зайченко розповів, що він вже рік очолює зенітний ракетно-артилерійський дивізіон 3 ОШБр. За його словами, він прийняв командування підрозділом в момент, коли бригада отримала одну з найбільших смуг відповідальності на фронті — противник сформував ударне угруповування і кинув великі сили на наступ. Він підкреслив, що критичним стало питання підвищення ефективності наявних сил і засобів. 

"За цей час, спільними зусиллями офіцерів, сержантів та солдат, перезавантажили систему управління, впровадили сучасні та дієві механізми планування, підвищили рівень бойової підготовки, залучили додатковий ресурс для нарощування спроможностей та всебічного забезпечення бойових дій", — поділився військовий.

Максим Зайченко розповів, що упродовж року дивізіон знищив 2 112 повітряних цілей ворога, серед них:

  • 115 Shahed/ "Герань",
  • 35 "Гербер",
  • 29 "Орлан" 10/30,
  • 47 Supercam,
  • 10 "Скат-350М",
  • 85 Zala 421/Z20,
  • 82 Lancet,
  • 1 "Тахіон",
  • 1 Мерлін-ВР,
  • 4 Пивіт 82/120,
  • 17 Куб-БЛА,
  • 541 Молнія 1/2,
  • 1 145 дронів мультикоптерного типу.

Нагадаємо, нещ одавно     у країнські бійці знищили FPV-дроном гелікоптер росіян. Його вартість  щонайменше 6 мільйонів доларів.    

Крім того, ППО 3-Ї ОШБр уразила ворожу ціль. Збиття потрапило на відео. 

військові дрони війна в Україні втрати окупантів Третя штурмова бригада
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
