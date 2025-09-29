Відео
У ЗСУ показали, як збивали російський вертоліт Мі-8 — відео

Дата публікації: 29 вересня 2025 14:16
ЗСУ показали, як збивали російський вертоліт Мі-8
Палає російський вертоліт Мі-8. Фото: кадр з відео

Українські військові за допомогою FPV-дрона знищили російський вертоліт Мі-8. Вартість цього гелікоптера становить щонайменше 6 мільйонів доларів.

Про це інформує пресслужба Сил безпілотних систем ЗСУ у понеділок, 29 вересня, в Telegram.

Оператори Сил безпілотних систем України FPV-дроном знищили російський гелікоптер Мі-8.

Зазначається, що у районі н.п. Котлярівка оператори 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем "Степові хижаки" СБС знищили російський транспортно-бойовий гелікоптер Мі-8 за допомогою FPV-дрона.

Як відомо, Мі-8 — російський багатоцільовий гелікоптер, що використовується для перевезення особового складу й вантажів, проведення медичної евакуації, а також як платформа авіаційної підтримки наземних підрозділів.

Вартість одного гелікоптера Мі-8 становить щонайменше 6 мільйонів доларів.

Водночас у батальйоні безпілотних систем 59 ОШБр ім. Якова Гандзюка також прокоментували знищення російського Мі-8.

"Сьогодні ми поповнили свою колекцію "жирних" цілей. Екіпаж "Балтика" знищив російський ударний гелікоптер Мі-8 вартістю понад 10 мільйонів доларів. І зробили це маленьким FPV-дроном вартістю лише 500 доларів.

Цей результат став можливим завдяки злагодженій взаємодії розвідки, штабу та пілотів. А головне завдяки людям, які підтримують нас. Кожен ваш внесок, кожна допомога, кожне добре слово роблять такі перемоги реальністю", — прокоментували у 59 ОШБр.

Зауважимо, що раніше повідомлялося про те, що українські воїни збили російський гелікоптер Мі-28. Однак пізніше, після дорозвідки уточнили, що то був російський Мі-8, а не Мі-28.

Нагадаємо, що нещодавно українські військові уразили Карачевський завод "Електродеталь" у Брянській області РФ.

Також ми повідомляли, що воїни ЗСУ завдали удару по Волгоградському нафтопереробному заводу в Росії — його роботу було зупинено.

ЗСУ гелікоптер війна в Україні втрати окупантів вертоліт
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
