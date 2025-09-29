Мі-28 знищили українські пілоти FPV-дроном на Донеччині

Збиття російського гелікоптера Мі-28. Фото: кадр з відео

Бійці 59 окремої штурмової бригади збили російський гелікоптер Мі-28 FPV-дронами. Унікальну операцію військові провели в районі села Котлярівка у Донецькій області.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді 29 вересня.

Знищення російського гелікоптера Мі-28

"Гелікоптер Мі-28 дроном FPV знищили пілоти 59 бригади Сил безпілотних систем", — написав "Мадяр".

Водночас в 59 бригаді розповіли, що це трапилося поблизу села Котлярівка на Донеччині.

"Результат — робота розвідки й наших людей. Хто прилітає туди "на оглядини" — нехай готується. На майбутнє: не робіть нам "сюрпризів" з повітря — це вам дорого обійдеться", — наголосили бійці.

Скриншот допису 59 бригади

Що відомо про гелікоптер Мі-28

Мі-28 — це ударний гелікоптер росіян, який також відомий під назвою "Нічний мисливець". Він призначений для знищення бронетехніки, укріплень та живої сили.

Цей гелікоптер оснащений потужною гарматою калібру 30 мм та може нести різні керовані та некеровані ракети. Його швидкість — 300 км/год. Без дозаправки він може летіти близько 450 км.

Нагадаємо, 25 вересня поблизу Запоріжжя Повітряні сили збили російський Су-34. Винищувач здійснював атаку на місто.

Водночас 21 вересня бійці ГУР уразили три російські багатоцільові гелікоптери Мі-8 у Криму. Також знищена дороговартісна російська радіолокаційна станція "Небо-У".