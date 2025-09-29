Ми-28 уничтожили украинские пилоты FPV-дроном в Донецкой области

Сбитие российского вертолета Ми-28. Фото: кадр из видео

Бойцы 59 отдельной штурмовой бригады сбили российский вертолет Ми-28 FPV-дронами. Уникальную операцию военные провели в районе села Котляровка в Донецкой области.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди 29 сентября.

Реклама

Читайте также:

Уничтожение российского вертолета Ми-28

"Вертолет Ми-28 дроном FPV уничтожили пилоты 59 бригады Сил беспилотных систем", — написал "Мадьяр".

В то же время в 59 бригаде рассказали, что это случилось вблизи села Котляровка в Донецкой области.

"Результат — работа разведки и наших людей. Кто прилетает туда "на смотрины" — пусть готовится. На будущее: не делайте нам "сюрпризов" с воздуха — это вам дорого обойдется", — отметили бойцы.

Скриншот сообщения 59 бригады

Что известно о вертолете Ми-28

Ми-28 — это ударный вертолет россиян, который также известен под названием "Ночной охотник". Он предназначен для уничтожения бронетехники, укреплений и живой силы.

Этот вертолет оснащен мощной пушкой калибра 30 мм и может нести различные управляемые и неуправляемые ракеты. Его скорость — 300 км/ч. Без дозаправки он может лететь около 450 км.

Напомним, 25 сентября вблизи Запорожья Воздушные силы сбили российский Су-34. Истребитель осуществлял атаку на город.

В то же время 21 сентября бойцы ГУР поразили три российских многоцелевых вертолета Ми-8 в Крыму. Также уничтожена дорогостоящая российская радиолокационная станция "Небо-У".