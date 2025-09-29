Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Украинские бойцы уничтожили FPV-дроном вертолет россиян — видео

Украинские бойцы уничтожили FPV-дроном вертолет россиян — видео

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 11:34
Ми-28 уничтожили украинские пилоты FPV-дроном в Донецкой области
Сбитие российского вертолета Ми-28. Фото: кадр из видео

Бойцы 59 отдельной штурмовой бригады сбили российский вертолет Ми-28 FPV-дронами. Уникальную операцию военные провели в районе села Котляровка в Донецкой области.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди 29 сентября.

Реклама
Читайте также:

Уничтожение российского вертолета Ми-28

"Вертолет Ми-28 дроном FPV уничтожили пилоты 59 бригады Сил беспилотных систем", — написал "Мадьяр".

В то же время в 59 бригаде рассказали, что это случилось вблизи села Котляровка в Донецкой области.

"Результат — работа разведки и наших людей. Кто прилетает туда "на смотрины" — пусть готовится. На будущее: не делайте нам "сюрпризов" с воздуха — это вам дорого обойдется", — отметили бойцы.

Гелікоптер Мі-28 росіян
Скриншот сообщения 59 бригады

Что известно о вертолете Ми-28

Ми-28 — это ударный вертолет россиян, который также известен под названием "Ночной охотник". Он предназначен для уничтожения бронетехники, укреплений и живой силы.

Этот вертолет оснащен мощной пушкой калибра 30 мм и может нести различные управляемые и неуправляемые ракеты. Его скорость — 300 км/ч. Без дозаправки он может лететь около 450 км.

Напомним, 25 сентября вблизи Запорожья Воздушные силы сбили российский Су-34. Истребитель осуществлял атаку на город.

В то же время 21 сентября бойцы ГУР поразили три российских многоцелевых вертолета Ми-8 в Крыму. Также уничтожена дорогостоящая российская радиолокационная станция "Небо-У".

самолет дроны война в Украине Россия потери оккупантов Силы беспилотных систем ВСУ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации