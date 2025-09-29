ВСУ показали, как сбивали российский вертолет Ми-8

Пылает российский вертолет Ми-8. Фото: кадр из видео

Украинские военные с помощью FPV-дрона уничтожили российский вертолет Ми-8. Стоимость этого вертолета составляет не менее 6 миллионов долларов.

Об этом информирует пресс-служба Сил беспилотных систем ВСУ в понедельник, 29 сентября, в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Воины ВСУ дроном сбили российский Ми-8

Операторы Сил беспилотных систем Украины FPV-дроном уничтожили российский вертолет Ми-8.

Отмечается, что в районе н.п. Котляровка операторы 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем "Степові хижаки" СБС уничтожили российский транспортно-боевой вертолет Ми-8 с помощью FPV-дрона.

Как известно, Ми-8 — российский многоцелевой вертолет, используемый для перевозки личного состава и грузов, проведения медицинской эвакуации, а также как платформа авиационной поддержки наземных подразделений.

Стоимость одного вертолета Ми-8 составляет не менее 6 миллионов долларов.

В то же время в батальоне беспилотных систем 59 ОШБр им. Якова Гандзюка также прокомментировали уничтожение российского Ми-8.

"Сегодня мы пополнили свою коллекцию "жирных" целей. Экипаж "Балтика" уничтожил российский ударный вертолет Ми-8 стоимостью более 10 миллионов долларов. И сделали это маленьким FPV-дроном стоимостью всего 500 долларов.

Этот результат стал возможным благодаря слаженному взаимодействию разведки, штаба и пилотов. А главное благодаря людям, которые поддерживают нас. Каждый ваш вклад, каждая помощь, каждое доброе слово делают такие победы реальностью", — прокомментировали в 59 ОШБр.

Заметим, что ранее сообщалось о том, что украинские воины сбили российский вертолет Ми-28. Однако позже, после доразведки уточнили, что это был российский Ми-8, а не Ми-28.

Напомним, что недавно украинские военные поразили Карачевский завод "Электродеталь" в Брянской области РФ.

Также мы сообщали, что воины ВСУ нанесли удар по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу в России — его работа была остановлена.