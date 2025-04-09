Сырский рассказал как ВСУ провели неожиданное контрнаступление на Курщину

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Целесообразность проведения операции украинских военных в Курской области нередко вызывала массу дискуссий. Россияне планировали масштабное наступление в 2024 году сразу на семь областей. Чтобы не допустить этого, Вооруженные силы Украины подготовили уникальную и рискованную операцию — наступление на Курскую область. Это помогло застать врасплох российские войска, которые не ожидали такого поворота событий на фронте и сделать невозможным их наступление.

Об этом в интервью LB.ua рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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Какой стратегический план был у России до 2024 года

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в свежем интервью напомнил, что еще летом прошлого года ситуация на фронте была крайне напряженной: противник начал масштабную наступательную операцию с намерениями прорваться в Харьков. Впрочем, украинскому командованию удалось действовать на опережение. По словам генерала, Россия не ожидала, что ВСУ будут иметь в резерве боеспособные подразделения.

Тогда украинская сторона вывела для ротации семь бригад. Благодаря данным военной, фронтовой и Главной разведки стало понятно, что россияне готовятся к наступлению с мая 2024 года, хотя изначально атака планировалась на конец апреля. Когда подтвердились данные о перегруппировке сил РФ, резервы ВСУ выдвинули к границе.

"Вообще, главная идея противника заключалась в том, что это стратегическое наступление они планировали провести после завершения боевого слаживания 44-го армейского корпуса. Он составлял основу этой группировки. Он был полностью вновь сформирован, то есть это было новое объединение. И численность этой группировки, насколько я помню, колебалась в пределах 140-160 тысяч, это очень много. Они планировали наступать на двух направлениях — Харьковском и Сумском", — сказал Сырский.

Как возникла идея провести операцию ВСУ в Курской области

Впрочем, когда ВСУ заблаговременно заняли позиции, а части 44-го корпуса еще завершали слаживание, командование российской армии изменило план и атаковало силами, которые были уже собраны — около 46 тысяч в районе Белгорода и 23-26 тысяч на Сумщине. Однако противник погряз в боях, в частности, в Волчанске, а в районе Липцов украинские войска сумели оттеснить захватчиков на 2 км назад после их кратковременного продвижения на 9 км.

"Фактически с середины июня (противник. - Ред.) начал стратегическую операцию на всем фронте. Начал наступать на Часов Яр, Торецк, Нью-Йорк, Покровск, Запорожье, на Купянском направлении, на Лиманском, то есть фактически везде. Ситуация была критическая, и в этих условиях надо было сделать что-то такое, чтобы максимально ослабить натиск врага. И тогда, собственно, родилась идея провести свое контрнаступление там, где противник этого не ожидает и где он наиболее слаб", — сказал Сырский.

Чтобы ослабить давление, украинское командование решило ударить там, где враг этого не ожидал. Выбор пал на север, где после переброски войск России остались только пограничные подразделения и второстепенные части. Благодаря быстрому доукомплектованию пяти бригад, которые заменили части Десантно-штурмовых войск (в частности 95-ю и 80-ю бригады), Украина начала контрнаступление 6 августа.

О подготовке операции в Курской области практически никто не знал, а некоторые командиры сомневались в законности

Генерал рассказал, что вся операция готовилась в строгой тайне. Сначала о ней знали только четыре человека. И даже когда подразделения готовились к выходу, большинство личного состава не имели полной информации. Перед самым наступлением Сырский лично посетил роты и встретился с солдатами, объясняя каждому цель задачи.

"Я буквально объездил все подразделения, роты, встретился с солдатами и каждому рассказал, для чего мы туда идем и почему именно здесь. Потому что были даже командиры, которые задавали вопросы, законно ли это. На фронте большое значение имеет морально-психологическое состояние. Когда все отступают — подавлены, ни во что не верят, что можно наступать, что можно громить врага. А когда мы наступаем, происходит перелом сознания, морально-психологического состояния, и это мотивирует не только те войска, которые наступают, а всех. Потому что оказывается, что враг-то не такой, и видите, мы за один день проснулись вглубь на 12 километров, разгромили все пограничные части, преодолели пограничную полосу", — сказал Главнокомандующий ВСУ.

Особенно эффективно себя проявили только что сформированные штурмовые батальоны, как утверждает Александр Сырский. Несмотря на то, что у некоторых из них отсутствовал боевой опыт, они стали ударной силой, прорвали укрепления и обеспечили продвижение основных бригад. По словам Сырского, это переломило не только тактическую ситуацию, но и моральное состояние армии, которая поверила в возможность контратаковать и побеждать.

"Помните, был тезис, что надо комплектовать только те бригады, которые имеют традиции, опыт, которые воевали, а эти подразделения были сформированы с нуля. Некоторые командиры даже не кадровые были", — отметил Александр Сырский.

Напомним, вчера, 8 апреля, в Генштабе ВСУ подтвердили успешную атаку по складам российских войск в Курской области.

Также президент Владимир Зеленский назвал количество российских войск, которые сейчас защищают Курскую область и прокомментировал, действительно ли бойцы ВСУ в окружении.

В конце марта издание The New York Times обнародовало статью, где говорилось, что США не знали о намерениях Украины провести операцию в Курской области.