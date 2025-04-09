Сирський розповів як ЗСУ провели неочікуваний контрнаступ на Курщину

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Доцільність проведення операції українських військових в Курській області нерідко викликала масу дискусій. Росіяни планували масштабний наступ у 2024 році одразу на сім областей. Аби не допустити цього, Збройні сили України підготували унікальну і ризиковану операцію — наступ на Курську область. Це допомогло заскочити зненацька російські війська, які не очікували такого повороту подій на фронті і унеможливити їх наступ.

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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Який стратегічний план був в Росії влатку 2024 року

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у свіжому інтерв'ю нагадав, що ще влітку минулого року ситуація на фронті була вкрай напруженою: противник почав масштабну наступальну операцію з намірами прорватися до Харкова. Утім, українському командуванню вдалося діяти на випередження. За словами генерала, Росія не очікувала, що ЗСУ матимуть у резерві боєздатні підрозділи.

Тоді українська сторона вивела для ротації сім бригад. Завдяки даним військової, фронтової та Головної розвідки стало зрозуміло, що росіяни готуються до наступу з травня 2024 року, хоча початково атака планувалася на кінець квітня. Коли підтвердились дані про перегрупування сил РФ, резерви ЗСУ висунули до кордону.

"Взагалі, головна ідея противника полягала в тому, що цей стратегічний наступ вони планували провести після завершення бойового злагодження 44-го армійського корпусу. Він складав основу цього угруповання. Він був повністю знову сформований, тобто це було нове об'єднання. І чисельність цього угруповання, наскільки я пам'ятаю, коливалось в межах 140-160 тисяч, це дуже багато. Вони планували наступати на двох напрямках — Харківському і Сумському", — сказав Сирський.

Як виникла ідея провести операцію ЗСУ в Курській області

Втім, коли ЗСУ завчасно зайняли позиції, а частини 44-го корпусу ще завершували злагодження, командування російської армії змінило план і атакувало силами, які були вже зібрані — близько 46 тисяч у районі Бєлгорода та 23–26 тисяч на Сумщині. Однак противник загруз у боях — зокрема, у Вовчанську, а в районі Липців українські війська зуміли відтіснити загарбників на 2 км назад після їхнього короткочасного просування на 9 км.

"Фактично з середини червня (противник. — Ред.) розпочав стратегічну операцію на всьому фронту. Почав наступати на Часів Яр, Торецьк, Нью-Йорк, Покровськ, Запоріжжя, на Куп’янському напрямку, на Лиманському, тобто фактично скрізь. Ситуація була критична, і в цих умовах треба було зробити щось таке, щоб максимально послабити натиск ворога. І тоді, власне, народилася ідея провести свій контрнаступ там, де противник цього не очікує і де він найбільш слабкий", — сказав Сирський.

Щоб послабити тиск, українське командування вирішило вдарити там, де ворог цього не чекав. Вибір упав на північ, де після перекидання військ Росії лишилися лише прикордонні підрозділи та другорядні частини. Завдяки швидкому доукомплектуванню п’яти бригад, які замінили частини Десантно-штурмових військ (зокрема 95-ту та 80-ту бригади), Україна розпочала контрнаступ 6 серпня.

Про підготовку операції в Курській області практично ніхто не знав, а деякі командири сумнівалися у законності

Генерал розповів, що вся операція готувалася в суворій таємниці. Спершу про неї знали лише четверо осіб. І навіть коли підрозділи готувались до виходу, більшість особового складу не мали повної інформації. Перед самим наступом Сирський особисто відвідав роти та зустрівся із солдатами, пояснюючи кожному мету завдання.

"Я буквально об'їздив всі підрозділи, роти, зустрівся з солдатами і кожному розповів, для чого ми туди йдемо і чому саме тут. Бо були навіть командири, які ставили питання, чи це законно. На фронті велике значення має морально-психологічний стан. Коли всі відступають — пригнічені, ні у що не вірять, що можна наступати, що можна громити ворога. А коли ми наступаємо, відбувається перелом свідомості, морально-психологічного стану, і це мотивує не тільки ті війська, які наступають, а всіх. Тому що виявляється, що ворог-то не такий, і бачите, ми за один день проснулись вглиб на 12 кілометрів, розгромили всі прикордонні частини, подолали прикордонну смугу", — сказав Головнокомандувач ЗСУ.

Особливо ефективно себе проявили щойно сформовані штурмові батальйони, як стверджує Олександр Сирський. Попри те, що у деяких з них був відсутній бойовий досвід, вони стали ударною силою, прорвали укріплення та забезпечили просування основних бригад. За словами Сирського, це переламало не лише тактичну ситуацію, а й моральний стан армії, яка повірила у можливість контратакувати й перемагати.

"Пам'ятаєте, була теза, що треба комплектувати тільки ті бригади, які мають традиції, досвід, які воювали, а ці підрозділи були сформовані з нуля. Деякі командири навіть не кадрові були", — зауважив Олександр Сирський.

Нагадаємо, вчора, 8 квітня, у Генштабі ЗСУ підтвердили успішну атаку по складах російських військ в Курській області.

Також президент Володимир Зеленський назвав кількість російських військ, які зараз захищають Курщину і прокоментував, чи справді бійці ЗСУ в оточенні.

Наприкінці березня видання The New York Times оприлюднило статтю, де йшлося, що США не знали про наміри України провести операцію в Курській області.