Сколько солдат Северной Кореи погибли на войне в Украине — данные разведки

Разведка Южной Кореи назвала потери КНДР на Курщине
Российские войска привлекли северокорейских солдат для штурмов в Курской области. Так, сейчас известно об около 100 погибших граждан КНДР.
Об этом пишет Reuters в четверг, 19 декабря.
Потери КНДР на войне в Украине
В разведке Южной Кореи заявили, что, по меньшей мере, 100 военнослужащих КНДР, которых отправили в Россию, погибли. В то же время еще 1000 человек получили ранения во время боев с украинскими войсками в Курской области.
"Большие потери объясняются отсутствием у северокорейских войск опыта ведения боевых действий с помощью беспилотников и незнанием открытой местности, на которой они участвуют в боях", — говорится в материале.
Также существуют признаки того, что Северная Корея готовится к дополнительному развертыванию войск.
Сейчас в России находятся более 10 тысяч военнослужащих КНДР, а также страна отправила более 10 тысяч контейнеров с артиллерийскими снарядами, противотанковыми ракетами, механизированными гаубицами и ракетными установками.
Ранее издание NYT писало, что Россия платит Северной Корее за участие в войне нефтью, продовольствием и модернизацией оружия. Также КНДР испытывает свои ракеты на территории Украины.
А СБУ перехватила разговоры российских оккупантов по поводу больших потерь войск КНДР в Курской области.
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