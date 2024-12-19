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Разведка Южной Кореи назвала потери КНДР на Курщине

19 декабря 2024 09:37
Евгения Брюховецкая - редактор
Сколько солдат Северной Кореи погибли на войне в Украине — данные разведки
Войска КНДР. Иллюстративное фото: CNTAC
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска привлекли северокорейских солдат для штурмов в Курской области. Так, сейчас известно об около 100 погибших граждан КНДР.

Об этом пишет Reuters в четверг, 19 декабря.

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В разведке Южной Кореи заявили, что, по меньшей мере, 100 военнослужащих КНДР, которых отправили в Россию, погибли. В то же время еще 1000 человек получили ранения во время боев с украинскими войсками в Курской области.

"Большие потери объясняются отсутствием у северокорейских войск опыта ведения боевых действий с помощью беспилотников и незнанием открытой местности, на которой они участвуют в боях", — говорится в материале.

Также существуют признаки того, что Северная Корея готовится к дополнительному развертыванию войск.

Сейчас в России находятся более 10 тысяч военнослужащих КНДР, а также страна отправила более 10 тысяч контейнеров с артиллерийскими снарядами, противотанковыми ракетами, механизированными гаубицами и ракетными установками.

Ранее издание NYT писало, что Россия платит Северной Корее за участие в войне нефтью, продовольствием и модернизацией оружия. Также КНДР испытывает свои ракеты на территории Украины.

А СБУ перехватила разговоры российских оккупантов по поводу больших потерь войск КНДР в Курской области.

КНДР война в Украине погибшие фронт Курская область Северная Корея

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