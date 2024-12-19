Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Розвідка Південної Кореї назвала втрати КНДР на Курщині arrow

Розвідка Південної Кореї назвала втрати КНДР на Курщині

19 грудня 2024 09:37
Євгенія Брюховецька - редактор
Скільки солдат Північної Кореї загинули на війні в Україні — дані розвідки
Війська КНДР. Ілюстративне фото: CNTAC
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська залучили північнокорейських солдатів для штурмів у Курській області. Так, наразі відомо про близько 100 загиблих громадян КНДР.

Про це пише Reuters у четвер, 19 грудня.

Читайте також:

Втрати КНДР на війні в Україні

У розвідці Південної Кореї заявили, що щонайменше 100 військовослужбовців КНДР, яких відправили в Росію, загинули. Водночас ще 1000 осіб отримали поранення під час боїв з українськими військами в Курській області.

"Великі втрати пояснюються відсутністю у північнокорейських військ досвіду ведення бойових дій за допомогою безпілотників і незнанням відкритої місцевості, на якій вони беруть участь у боях", — йдеться у матеріалі.

Також існують ознаки того, що Північна Корея готується до додаткового розгортання військ.

Наразі у Росії перебувають понад 10 тисяч військовослужбовців КНДР, а також країна відправила понад 10 тисяч контейнерів з артилерійськими снарядами, протитанковими ракетами, механізованими гаубицями та ракетними установками.

Раніше видання NYT писало, що Росія платить Північній Кореї за участь у війні нафтою, продовольством і модернізацією зброї. Також КНДР випробовує власні ракети на території України.

А СБУ перехопила розмови російських окупантів щодо великих втрат військ КНДР у Курській області.

КНДР війна в Україні загиблі фронт Курська область Північна Корея

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:51 Гендиректор YASNO пояснив, як працюють нові графіки

10:48 Де можна покататися на лижах в Україні — ціни у 2024 році

10:45 Зеленський відреагував на вимогу Путіна скоротити армію ЗСУ

10:39 Найдавнішу табличку з 10 заповідями продали за мільйони доларів

10:32 У СБУ підтвердили атаку на НПЗ у Новошахтинську

Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні - 80x80

Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

10:23 Пішов з життя легендарний одеський спортсмен

10:20 ТЦК примусово мобілізовує заброньованих працівників зв'язку

10:15 Зеленський відповів, чи можливе розгортання миротворців в Україні

10:13 Вступ у НАТО і переговори — головні заяви Зеленського в Брюсселі

10:08 Який вигляд мали б українські гетьмани сьогодні — чудові фото ШІ

10:51 Гендиректор YASNO пояснив, як працюють нові графіки

10:48 Де можна покататися на лижах в Україні — ціни у 2024 році

10:45 Зеленський відреагував на вимогу Путіна скоротити армію ЗСУ

10:39 Найдавнішу табличку з 10 заповідями продали за мільйони доларів

10:32 У СБУ підтвердили атаку на НПЗ у Новошахтинську

Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні - 80x80

Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

10:23 Пішов з життя легендарний одеський спортсмен

10:20 ТЦК примусово мобілізовує заброньованих працівників зв'язку

10:15 Зеленський відповів, чи можливе розгортання миротворців в Україні

10:13 Вступ у НАТО і переговори — головні заяви Зеленського в Брюсселі

10:08 Який вигляд мали б українські гетьмани сьогодні — чудові фото ШІ

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

06:40 Ціни на чормет змінилися — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Text

09:53 Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

Text

09:00 У Трампа озвучили термін фіналу війни — ефір Ранок.LIVE

Text

07:51 Подоляк назвав умови закінчення війни у 2025 році

18 грудня 2024
Text

22:38 Україна і Катар планували бізнес з газом — деталі від Камельчука

Text

21:45 Подоляк висловився щодо скандалу у 211-й бригаді

Text

19:38 Скандал у 211-й бригаді — військовий зробив заяву

Text

18:26 Гаряча лінія Міноборони не діє — Фріз про скандал у 211 ПМБр

Text

17:50 Заява Зеленського та скандал з Бойком — ефір Вечір.LIVE

Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні - 80x80

Подоляк назвав спосіб, як викорінити корупцію в Україні

Text

16:16 Скандал в 211-й бригаді та корупція МСЕК — інтерв'ю з Подоляком

Text

15:50 Фріз пояснила, чи справді зберігатимуть дані військових 75 років

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні