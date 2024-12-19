Скільки солдат Північної Кореї загинули на війні в Україні — дані розвідки

Війська КНДР. Ілюстративне фото: CNTAC

Російські війська залучили північнокорейських солдатів для штурмів у Курській області. Так, наразі відомо про близько 100 загиблих громадян КНДР.

Про це пише Reuters у четвер, 19 грудня.

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У розвідці Південної Кореї заявили, що щонайменше 100 військовослужбовців КНДР, яких відправили в Росію, загинули. Водночас ще 1000 осіб отримали поранення під час боїв з українськими військами в Курській області.

"Великі втрати пояснюються відсутністю у північнокорейських військ досвіду ведення бойових дій за допомогою безпілотників і незнанням відкритої місцевості, на якій вони беруть участь у боях", — йдеться у матеріалі.

Також існують ознаки того, що Північна Корея готується до додаткового розгортання військ.

Наразі у Росії перебувають понад 10 тисяч військовослужбовців КНДР, а також країна відправила понад 10 тисяч контейнерів з артилерійськими снарядами, протитанковими ракетами, механізованими гаубицями та ракетними установками.

Раніше видання NYT писало, що Росія платить Північній Кореї за участь у війні нафтою, продовольством і модернізацією зброї. Також КНДР випробовує власні ракети на території України.

А СБУ перехопила розмови російських окупантів щодо великих втрат військ КНДР у Курській області.