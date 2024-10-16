Атака шахедами 16 октября — сколько еще дронов сбили силы ПВО

Работа украинской ПВО. Фото: Командование Воздушных сил ВСУ

Украинские силы противовоздушной обороны сбили еще 17 российских ударных беспилотников. Кроме того, четыре дрона были локационно потеряны.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram в среду, 16 октября.

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"По состоянию на 13:00 ударные БпЛА в воздушном пространстве не наблюдаются. По обновленной информации, сегодня Силами обороны Украины сбито еще 17 вражеских беспилотников, кроме того, четыре — локально потеряно", — говорится в сообщении.

Количество сбитых БпЛА. Фото: t.me/kpszsu

В Воздушных силах ВСУ отметили, что в ночь на 16 октября из 136 ударных БпЛА сбито — 68, локационно потеряно — 64, вернулись назад — два, попадания — два.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, ранее Воздушные силы ВСУ сообщали, что силы противовоздушной обороны сбили 51 вражеский дрон в ночь на 16 октября.

Также российские войска провели модернизацию ударных дронов типа Shahed. Теперь они способны достигать большей высоты и развивать более высокую скорость.