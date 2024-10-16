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РФ вдарила по промисловому об'єкту в Тернопільській області — фото наслідків

16 жовтня 2024 09:13
Карина Приходько - Редактор
Обстріл Тернополя 16 жовтня — на промисловому об'єкті трапилася пожежа
Пожежа на промисловому об'єкті. Фото: ДСНС
Карина Приходько - Редактор

Російські окупаційні війська вночі 16 жовтня вдарили по промисловому об'єкту у Тернопільській області. На місці спалахнула пожежа, які ліквідували близько пів сотні рятувальників.

Про це повідомив очільник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода у Telegram. 

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Негода розповів, що під час нічної атаки ворог завдав удару по одному з промислових об'єктів на території області. Внаслідок влучання виникла масштабна пожежа.

пожежа на Тернопільщині 16 жовтня
Рятувальники гасять пожежу на Тернопільщині. Фото: ДСНС
обстріл Тернопільщини 16 жовтня
Рятувальники гасять пожежу на Тернопільщині. Фото: ДСНС
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Пожежа на промисловому об'єкті на Тернопільщині. Фото: ДСНС
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Служби на місці пожежу на Тернопільщині. Фото: ДСНС

Для оперативної ліквідації наслідків були залучені 45 рятувальників з 12 одиницями спеціальної техніки, а також 12 поліцейських з чотирма одиницями техніки.

"Завдяки злагодженим і професійним діям співробітників ДСНС, Нацполіції, пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати.  Загиблих та травмованих немає", — йдеться у повідомленні. 

обстріл Тернопільшини 16 жовтня
Скриншот допису Негоди 

Нагадаємо, цієї ночі окупанти випустили по Україні ракети та 136 ударних дронів. Вибухи лунали у багатьох містах, подекуди є влучання. Зокрема, у Києві. Однак, на щастя, усі ворожі цілі збила ППО

пожежа ДСНС Тернопільська область обстріли війна в Україні

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