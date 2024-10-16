Спроба окупантів атакувати Київ 16 жовтня — у КМДА розкрили подробиці

Робота сил ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти відновили терор українських міст ударними безпілотниками. У ніч проти 16 жовтня, загарбники намагалися завдати ударів по Києву, однак їм не вдалося цього зробити.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram.

Читайте також:

Спроба окупантів атакувати Київ

Повітряна тривога у місті тривала понад дві години. Усі російські безпілотники, які загрожували столиці, було знешкоджено на підступах до Києва.

У КМДА зазначила, що інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

"Станом на цю хвилину в Київській області ще фіксуються російські дрони, ведеться бойова робота ППО по їхньому знищенню. Але не виключено, що ворожі безпілотники можуть спрямувати вектор руху на Київ і у столиці буде оголошена повітряна тривога", — йдеться у повідомленні.

Начальник КМВА Сергій Попко просить киян та гостей столиці дослухатися до сигналів оповіщення і у разі небезпеки користуватися укриттями.

Допис КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, зранку 16 вересня у Київській області лунали вибухи. У КОВА повідомляли про роботу сил ППО.

Також у ніч на 16 жовтня загарбники запустили ракети різних типів та понад 130 ударних дронів по Україні. Протиповітряна оборона знищила 51 ворожий "шахед".