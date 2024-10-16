Попытка оккупантов атаковать Киев 16 октября — в КГГА раскрыли подробности

Работа сил ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты возобновили террор украинских городов ударными беспилотниками. В ночь на 16 октября, захватчики пытались нанести удары по Киеву, однако им не удалось этого сделать.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram.

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Воздушная тревога в городе продолжалась более двух часов. Все российские беспилотники, которые угрожали столице, были обезврежены на подступах к Киеву.

В КГГА отметила, что информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

"По состоянию на эту минуту в Киевской области еще фиксируются российские дроны, ведется боевая работа ПВО по их уничтожению. Но не исключено, что вражеские беспилотники могут направить вектор движения на Киев и в столице будет объявлена воздушная тревога", — говорится в сообщении.

Начальник КГВА Сергей Попко просит киевлян и гостей столицы прислушиваться к сигналам оповещения и в случае опасности пользоваться укрытиями.

Пост КГВА. Фото: скриншот

Напомним, утром 16 сентября в Киевской области раздавались взрывы. В КОВА сообщали о работе сил ПВО.

Также в ночь на 16 октября захватчики запустили ракеты разных типов и более 130 ударных дронов по Украине. Противовоздушная оборона уничтожила 51 вражеский "шахед".