Обстріли України вночі 16 жовтня — РФ випустила ракети та дрони

Ракети та понад сотня дронів — скільки повітряних цілей збила ППО цієї ночі
Російські війська вночі 16 жовтня випустили по Україні ракети різного типу та понад 130 ударних дронів. Протиповітряна оборона знищила 51 ворожий "шахед".
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Результати роботи ППО вночі 16 жовтня
У відомстві повідомили, що з 19:00 15 жовтня до 07:00 16 жовтня окупанти випустили по Україні:
- зенітну керовану ракету С-300/400 по Донеччині із ТОТ Донеччини;
- керовану авіаційну ракету Х-59 по Чернігівщині із повітряного простору Курської області;
- 136 ударних БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ).
Як відомо, до відбиття нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
"Станом на 07:00 в результаті протиповітряного бою збито 51 ворожий БпЛА в Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Чернівецькій областях. Внаслідок активної протидії РЕБ 60 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, інформація уточнюється", — йдеться у повідомленні.
Водночас ще понад 20 БпЛА знаходяться в повітряному просторі України і триває бойова робота. Крім того, два ворожі безпілотники повернулись назад у напрямку Росії.
"Вкотре наголошуємо, при виявленні підозрілих предметів, схожих на безпілотники, не вчиняйте жодних дій самостійно! Терміново повідомляйте про небезпечну знахідку поліцію, ДСНС чи місцеву військову адміністрацію", — закликали українців.
Нагадаємо, цієї ночі повітряна тривога у Києві лунала понад дві години. У місті були чутні вибухи, але ППО знищила усі ворожі цілі.
Крім того, пізно ввечері 15 жовтня вибухи лунали і в Харкові. Окупанти вдарили по місту КАБАми, є влучання.
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