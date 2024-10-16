Обстріли України вночі 16 жовтня — РФ випустила ракети та дрони

Робота ППО. Фото: 126 окрема бригада тероборони

Російські війська вночі 16 жовтня випустили по Україні ракети різного типу та понад 130 ударних дронів. Протиповітряна оборона знищила 51 ворожий "шахед".

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Результати роботи ППО вночі 16 жовтня

У відомстві повідомили, що з 19:00 15 жовтня до 07:00 16 жовтня окупанти випустили по Україні:

зенітну керовану ракету С-300/400 по Донеччині із ТОТ Донеччини;

керовану авіаційну ракету Х-59 по Чернігівщині із повітряного простору Курської області;

136 ударних БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ).

Як відомо, до відбиття нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 07:00 в результаті протиповітряного бою збито 51 ворожий БпЛА в Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Чернівецькій областях. Внаслідок активної протидії РЕБ 60 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, інформація уточнюється", — йдеться у повідомленні.

Результати роботи ППО. Фото: t.me/kpszsu

Водночас ще понад 20 БпЛА знаходяться в повітряному просторі України і триває бойова робота. Крім того, два ворожі безпілотники повернулись назад у напрямку Росії.

"Вкотре наголошуємо, при виявленні підозрілих предметів, схожих на безпілотники, не вчиняйте жодних дій самостійно! Терміново повідомляйте про небезпечну знахідку поліцію, ДСНС чи місцеву військову адміністрацію", — закликали українців.

Нагадаємо, цієї ночі повітряна тривога у Києві лунала понад дві години. У місті були чутні вибухи, але ППО знищила усі ворожі цілі.

Крім того, пізно ввечері 15 жовтня вибухи лунали і в Харкові. Окупанти вдарили по місту КАБАми, є влучання.