Обстрелы Украины ночью 16 октября — РФ выпустила ракеты и дроны

Работа ПВО. Фото: 126 отдельная бригада терробороны

Российские войска ночью 16 октября выпустили по Украине ракеты разного типа и более 130 ударных дронов. Противовоздушная оборона уничтожила 51 вражеский "шахед".

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Результаты работы ПВО ночью 16 октября

В ведомстве сообщили, что с 19:00 15 октября до 07:00 16 октября оккупанты выпустили по Украине:

зенитную управляемую ракету С-300/400 по Донецкой области из ВОТ Донетчины;

управляемую авиационную ракету Х-59 по Черниговщине из воздушного пространства Курской области;

136 ударных БпЛА (районы пусков: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск).

Как известно, к отражению нападения привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 07:00 в результате противовоздушного боя сбит 51 вражеский БпЛА в Сумской, Черкасской, Кировоградской, Тернопольской, Херсонской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Черновицкой областях. В результате активного противодействия РЭБ 60 беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины, информация уточняется", — говорится в сообщении.

Результаты работы ПВО. Фото: t.me/kpszsu

В то же время, еще более 20 БпЛА находятся в воздушном пространстве Украины и продолжается боевая работа. Кроме того, два вражеских беспилотника вернулись назад в направлении России.

"В очередной раз подчеркиваем, при обнаружении подозрительных предметов, похожих на беспилотники, не совершайте никаких действий самостоятельно! Срочно сообщайте об опасной находке полиции, ГСЧС или местной военной администрации", — призвали украинцев.

Напомним, этой ночью воздушная тревога в Киеве звучала более двух часов. В городе были слышны взрывы, но ПВО уничтожила все вражеские цели.

Кроме того, поздно вечером 15 октября взрывы раздавались и в Харькове. Оккупанты ударили по городу КАБами, есть попадания.