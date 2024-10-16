Обстрелы Украины ночью 16 октября — РФ выпустила ракеты и дроны

Ракеты и более сотни дронов — сколько воздушных целей сбила ПВО этой ночью
Российские войска ночью 16 октября выпустили по Украине ракеты разного типа и более 130 ударных дронов. Противовоздушная оборона уничтожила 51 вражеский "шахед".
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Результаты работы ПВО ночью 16 октября
В ведомстве сообщили, что с 19:00 15 октября до 07:00 16 октября оккупанты выпустили по Украине:
- зенитную управляемую ракету С-300/400 по Донецкой области из ВОТ Донетчины;
- управляемую авиационную ракету Х-59 по Черниговщине из воздушного пространства Курской области;
- 136 ударных БпЛА (районы пусков: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск).
Как известно, к отражению нападения привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
"По состоянию на 07:00 в результате противовоздушного боя сбит 51 вражеский БпЛА в Сумской, Черкасской, Кировоградской, Тернопольской, Херсонской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской, Николаевской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Черновицкой областях. В результате активного противодействия РЭБ 60 беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины, информация уточняется", — говорится в сообщении.
В то же время, еще более 20 БпЛА находятся в воздушном пространстве Украины и продолжается боевая работа. Кроме того, два вражеских беспилотника вернулись назад в направлении России.
"В очередной раз подчеркиваем, при обнаружении подозрительных предметов, похожих на беспилотники, не совершайте никаких действий самостоятельно! Срочно сообщайте об опасной находке полиции, ГСЧС или местной военной администрации", — призвали украинцев.
Напомним, этой ночью воздушная тревога в Киеве звучала более двух часов. В городе были слышны взрывы, но ПВО уничтожила все вражеские цели.
Кроме того, поздно вечером 15 октября взрывы раздавались и в Харькове. Оккупанты ударили по городу КАБами, есть попадания.
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