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РФ ударила по промышленному объекту в Тернопольской области — фото последствий

16 октября 2024 09:13
Карина Приходько - Редактор
Обстрел Тернополя 16 октября — на промышленном объекте произошел пожар
Пожар на промышленном объекте Фото: ГСЧС
Карина Приходько - Редактор

Российские оккупационные войска ночью 16 октября ударили по промышленному объекту в Тернопольской области. На месте вспыхнул пожар, его ликвидировали около полусотни спасателей.

Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Вячеслав Негода в Telegram.

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Негода рассказал, что во время ночной атаки враг нанес удар по одному из промышленных объектов на территории области. В результате попадания возник масштабный пожар.

пожар в Тернопольской области 16 октября
Спасатели тушат пожар в Тернопольской области. Фото: ГСЧС
обстрел Тернопольщины 16 октября
Спасатели тушат пожар в Тернопольской области. Фото: ГСЧС
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Пожар на промышленном объекте Тернопольской области. Фото: ГСЧС
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Службы на месте пожара в Тернопольской области. Фото: ГСЧС

Для оперативной ликвидации последствий были привлечены 45 спасателей и 12 единиц специальной техники, а также 12 полицейских с четырьмя единицами техники.

"Благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников ГСЧС, Нацполиции, пожар удалось быстро локализовать и ликвидировать. Погибших и травмированных нет", — говорится в сообщении.

обстрел Тернопольщины 16 октября
Скриншот сообщения Негоды

Напомним, этой ночью оккупанты выпустили по Украине ракеты и 136 ударных дронов. Взрывы раздавались во многих городах. В частности, в Киеве. Однако, к счастью, все враждебные цели сбили ПВО.

пожар ГСЧС Тернопольская область обстрелы война в Украине

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