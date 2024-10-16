Обстрел Тернополя 16 октября — на промышленном объекте произошел пожар

Пожар на промышленном объекте Фото: ГСЧС

Российские оккупационные войска ночью 16 октября ударили по промышленному объекту в Тернопольской области. На месте вспыхнул пожар, его ликвидировали около полусотни спасателей.

Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Вячеслав Негода в Telegram.

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Негода рассказал, что во время ночной атаки враг нанес удар по одному из промышленных объектов на территории области. В результате попадания возник масштабный пожар.

Спасатели тушат пожар в Тернопольской области. Фото: ГСЧС

Спасатели тушат пожар в Тернопольской области. Фото: ГСЧС

Пожар на промышленном объекте Тернопольской области. Фото: ГСЧС

Службы на месте пожара в Тернопольской области. Фото: ГСЧС

Для оперативной ликвидации последствий были привлечены 45 спасателей и 12 единиц специальной техники, а также 12 полицейских с четырьмя единицами техники.

"Благодаря слаженным и профессиональным действиям сотрудников ГСЧС, Нацполиции, пожар удалось быстро локализовать и ликвидировать. Погибших и травмированных нет", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Негоды

Напомним, этой ночью оккупанты выпустили по Украине ракеты и 136 ударных дронов. Взрывы раздавались во многих городах. В частности, в Киеве. Однако, к счастью, все враждебные цели сбили ПВО.