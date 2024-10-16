Атака шахедами 16 жовтня — скільки ще дронів збили сили ППО

Робота української ППО. Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ

Українські сили протиповітряної оборони збили ще 17 російських ударних безпілотників. Крім того, чотири дрони було локаційно втрачено.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram у середу, 16 жовтня.

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"Станом на 13.00 ударні БпЛА в повітряному просторі не спостерігаються. За оновленою інформацією, сьогодні Силами оборони України збито ще 17 ворожих безпілотників, крім того, чотири — локаційно втрачено", — йдеться у повідомленні.

Кількість збитих БпЛА. Фото: t.me/kpszsu

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що у ніч проти 16 жовтня із 136 ударних БпЛА збито — 68, локаційно втрачено — 64, повернулись назад — два, влучання — два.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що сили протиповітряної оборони збили 51 ворожий дрон у ніч проти 16 жовтня.

Також російські війська провели модернізацію ударних дронів типу Shahed. Тепер вони здатні досягати більшої висоти та розвивати вищу швидкість.