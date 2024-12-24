Атака на Украину 24 декабря — сколько беспилотников сбили силы ПВО

Работа бойцов ПВО. Иллюстративное фото: depositphotos

Россияне снова атаковали Украину беспилотниками. Силы ПВО сбили большинство воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram во вторник, 24 декабря.

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За прошедшие сутки россияне выпустили по Украине 60 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотники других типов. Украинские защитники сбили 36 вражеских дронов, еще 23 — локационно потеряны.

Уведомление о работе ПВО. Фото: скриншот

Противовоздушная оборона работала в таких областях:

Полтавской,

Сумской,

Харьковской,

Киевской,

Черниговской,

Запорожский,

Днепропетровской,

Хмельницкий.

"Из-за активного противодействия Сил обороны 23 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий)", — отмечают в ПС ВСУ.

Напомним, утром 24 декабря в Херсоне прогремели взрывы. Однако воздушную тревогу не объявляли.

Громко было утром 24 декабря и в Хмельницкой области. Там раздались мощные взрывы.