Вибухи на Хмельниччині зранку 24 грудня — що відомо

Вибух. Фото ілюстративне: RINA/Kurir

Вибухи у Хмельницькій області пролунали зранку, 24 грудня. До 07:06 там було оголошено повітряну тривогу, наразі загрози немає.

Про це повідомляє "Суспільне".

Читайте також:

Вибухи у Хмельницькій області

"На Хмельниччині повторно лунають звуки вибухів", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що вибухи лунали в області також близько 06:47.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух ударних безпілотників у напрямку Хмельницької області.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 23 грудня російські окупанти скинули КАБи на Запорізьку область. Внаслідок атаки постраждала жінка.

Також 23 окупанти атакували Київщину. Пошкоджень зазнали приватні будинки, авто, гаражне приміщення та лінії електропередач.