Вибухи на Хмельниччині зранку 24 грудня — що відомо

На Хмельниччині чутно вибухи — що відомо
Вибухи у Хмельницькій області пролунали зранку, 24 грудня. До 07:06 там було оголошено повітряну тривогу, наразі загрози немає.
Про це повідомляє "Суспільне".
Вибухи у Хмельницькій області
"На Хмельниччині повторно лунають звуки вибухів", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що вибухи лунали в області також близько 06:47.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух ударних безпілотників у напрямку Хмельницької області.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, 23 грудня російські окупанти скинули КАБи на Запорізьку область. Внаслідок атаки постраждала жінка.
Також 23 окупанти атакували Київщину. Пошкоджень зазнали приватні будинки, авто, гаражне приміщення та лінії електропередач.
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