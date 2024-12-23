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РФ скинула КАБи на Запорізьку область — є поранена та руйнування

23 грудня 2024 19:52
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Обстріл Запоріжжя — у Степногірську поранення отримала жінка, є влучання
Рятувальники розбирають завали будинку. Ілюстративне фото: ДСНС
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Василівському районі Запорізької області внаслідок російської атаки постраждала жінка. Також пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram у понеділок, 23 грудня.

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Наслідки російського авіаудару

За словами Федорова, окупанти скинули дві керовані авіабомби (КАБ) на Степногірськ. Вибухова хвиля пошкодила п’ятиповерховий будинок, а в одноповерховому будинку спалахнула пожежа.

Голова ОВА наголосив, що через російський авіаудар травми отримала жінка. Їй оперативно надали медичну допомогу. 

"Поранена жінка, пошкоджені багатоповерхівка та приватний будинок. Такі наслідки ворожої атаки на Василівський район. Росіяни скинули два КАБи на Степногірськ. Внаслідок атаки вибуховою хвилею пошкоджено п'ятиповерховий будинок, загорівся одноповерховий будинок. Травмованій жінці надана необхідна допомога", — йдеться у повідомленні.

Обстріл Степногірськ
Повідомлення Федорова в Telegram

Нагадаємо, вночі 23 грудня росіяни випустили по Україні 72 дрони. Повітряні сили знищили 47 з них, ще 25 — локаційно втрачені. 

А по обіді 23 грудня вибухи пролунали у Києві. Російські війська запускали дрони.

вибух Запоріжжя Запорізька область обстріли війна в Україні Авіаудар

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