Обстрел Запорожья — в Степногорске ранения получила женщина, есть попадания

Спасатели разбирают завалы дома. Иллюстративное фото: ГСЧС

В Васильевском районе Запорожской области в результате российской атаки пострадала женщина. Также повреждены жилые дома.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров в Telegram в понедельник, 23 декабря.

Читайте также:

Последствия российского авиаудара

По словам Федорова, оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы (УАБ) на Степногорск. Взрывная волна повредила пятиэтажное здание, а в одноэтажном доме случился пожар.

Глава ОВА подчеркнул, что из-за российского авиаудара травмы получила женщина. Ей оперативно оказали медицинскую помощь.

"Раненая женщина, повреждены многоэтажка и частный дом. Таковы последствия вражеской атаки на Васильевский район. Россияне сбросили два УАБа на Степногорск. В результате атаки взрывной волной поврежден пятиэтажный дом, загорелся одноэтажный дом. Травмированной женщине оказана необходимая помощь", — говорится в сообщении.

Сообщение Федорова в Telegram

Напомним, ночью 23 декабря россияне выпустили по Украине 72 дрона. Воздушные силы уничтожили 47 из них, еще 25 локационно потеряны.

А после обеда 23 декабря взрывы прогремели в Киеве. Российские войска запускали дроны.