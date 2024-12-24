Атака на Україну 24 грудня — скільки безпілотників збили сили ППО

Росіяни випустили по Україні 60 БпЛА — скільки вдалося збити
Росіяни знову атакували Україну безпілотниками. Сили ППО збили більшість повітряних цілей.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram у вівторок, 24 грудня.
Атака на українські міста безпілотниками
За минулу добу росіяни випустили по Україні 60 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотники інших типів. Українські захисники збили 36 ворожих дронів, ще 23 — локаційно втрачені.
Протиповітряна оборона працювала у таких областях:
- Полтавській,
- Сумській,
- Харківській,
- Київській,
- Чернігівській,
- Запорізькій,
- Дніпропетровській,
- Хмельницькій.
"Через активну протидію Сил оборони 23 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — зазначають в ПС ЗСУ.
Нагадаємо, зранку 24 грудня у Херсоні пролунали вибухи. Однак повітряну тривогу не оголошували.
Гучно було зранку 24 грудня й у Хмельницькій області. Там пролунали потужні вибухи.
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