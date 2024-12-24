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Росіяни випустили по Україні 60 БпЛА — скільки вдалося збити

24 грудня 2024 10:53
Ольга Антоновська - редактор
Атака на Україну 24 грудня — скільки безпілотників збили сили ППО
Робота бійців ППО. Ілюстративне фото: depositphotos
Ольга Антоновська - редактор

Росіяни знову атакували Україну безпілотниками. Сили ППО збили більшість повітряних цілей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram у вівторок, 24 грудня.

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За минулу добу росіяни випустили по Україні 60 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотники інших типів. Українські захисники збили 36 ворожих дронів, ще 23 — локаційно втрачені.

Атака на Україну 24 грудня
Повідомлення про роботу ППО. Фото: скриншот

Протиповітряна оборона працювала у таких областях:

  • Полтавській,
  • Сумській,
  • Харківській,
  • Київській,
  • Чернігівській,
  • Запорізькій,
  • Дніпропетровській,
  • Хмельницькій.

"Через активну протидію Сил оборони 23 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — зазначають в ПС ЗСУ.

Нагадаємо, зранку 24 грудня у Херсоні пролунали вибухи. Однак повітряну тривогу не оголошували.

Гучно було зранку 24 грудня й у Хмельницькій області. Там пролунали потужні вибухи.

безпілотники ППО війна в Україні війна атака

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