Атака на Україну 24 грудня — скільки безпілотників збили сили ППО

Робота бійців ППО. Ілюстративне фото: depositphotos

Росіяни знову атакували Україну безпілотниками. Сили ППО збили більшість повітряних цілей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram у вівторок, 24 грудня.

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За минулу добу росіяни випустили по Україні 60 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотники інших типів. Українські захисники збили 36 ворожих дронів, ще 23 — локаційно втрачені.

Повідомлення про роботу ППО. Фото: скриншот

Протиповітряна оборона працювала у таких областях:

Полтавській,

Сумській,

Харківській,

Київській,

Чернігівській,

Запорізькій,

Дніпропетровській,

Хмельницькій.

"Через активну протидію Сил оборони 23 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — зазначають в ПС ЗСУ.

Нагадаємо, зранку 24 грудня у Херсоні пролунали вибухи. Однак повітряну тривогу не оголошували.

Гучно було зранку 24 грудня й у Хмельницькій області. Там пролунали потужні вибухи.