Вибухи в Херсоні зранку 24 грудня — що відомо

Вибух. Фото ілюстративне: скриншот

Вибухи у Херсоні пролунали зранку, 24 грудня. Однак повітряної тривоги там наразі не оголошено.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи в Херсоні

Інформація про вибухи у місті з'явилася близько 09:21.

Допис про вибухи в Херсоні. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, російські окупанти здійснили атаки на Харківську область. Внаслідок обстрілів є поранений.

Також загарбники обстріляли Нікопольщину Дніпропетровської області. Ворог пошкодив три приватні будинки, господарську споруду та автомобіль.