Вибухи в Херсоні зранку 24 грудня — що відомо

У Херсоні лунають потужні вибухи
24 грудня 2024 09:24
Вибух. Фото ілюстративне: скриншот
Вибухи у Херсоні пролунали зранку, 24 грудня. Однак повітряної тривоги там наразі не оголошено.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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Інформація про вибухи у місті з'явилася близько 09:21.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, російські окупанти здійснили атаки на Харківську область. Внаслідок обстрілів є поранений.
Також загарбники обстріляли Нікопольщину Дніпропетровської області. Ворог пошкодив три приватні будинки, господарську споруду та автомобіль.
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