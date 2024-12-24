Взрывы в Херсоне утром 24 декабря — что известно

В Херсоне раздаются мощные взрывы
24 декабря 2024 09:24
Взрыв. Фото иллюстративное: скриншот
Взрывы в Херсоне раздались утром, 24 декабря. Однако воздушная тревога там сейчас не объявлена.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
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Информация о взрывах в городе появилась около 09:21.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, российские оккупанты совершили атаки на Харьковскую область. В результате обстрелов есть раненый.
Также захватчики обстреляли Никопольщину Днепропетровской области. Враг повредил три частных дома, хозяйственное сооружение и автомобиль.
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