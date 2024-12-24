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В Херсоне раздаются мощные взрывы

24 декабря 2024 09:24
Аркадий Пастула - Редактор
Взрывы в Херсоне утром 24 декабря — что известно
Взрыв. Фото иллюстративное: скриншот
Аркадий Пастула - Редактор

Взрывы в Херсоне раздались утром, 24 декабря. Однако воздушная тревога там сейчас не объявлена.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Информация о взрывах в городе появилась около 09:21.

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Пост о взрывах в Херсоне. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог Украины
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, российские оккупанты совершили атаки на Харьковскую область. В результате обстрелов есть раненый.

Также захватчики обстреляли Никопольщину Днепропетровской области. Враг повредил три частных дома, хозяйственное сооружение и автомобиль.

война Херсон взрыв обстрелы воздушная тревога

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