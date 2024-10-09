В Херсонской области Россия атаковала гериатрический пансионат

Россияне ударили по дому престарелых в Херсонской области
Оккупанты атаковали ночью, 9 октября, дом престарелых в Херсонской области. В гериатрическом центре есть пострадавшие.
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной прокуратуры .
Атака на гериатрический центр в Херсонской области
Следствие установило, что Россия совершила атаку из артиллерии по Степановке в Херсонском районе 9 октября около 02:00 и попали по гериатрическому центру. В результате атаки ранения получили двое медицинских работников.
"При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Прокуроры совместно с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", — сообщили в пресс-службе.
Напомним, недавно в Херсонской области пострадали двое гражданских от взрыва российской мины. Также стало известно, сколько враждебных целей сбили Воздушные силы ВСУ этой ночью.
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