В Антонівці двоє людей підірвалися на міні

На Херсонщині постраждали люди від детонації вибухівки
В Херсонській області постраждало двоє цивільних від вибуху російської міни. Вони отримали важкі поранення.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Підрив на російській міні
Інцидент трапився в Антонівці біля зупинки громадського транспорту. Місцева мешканка підняла із землі пдіозрілий предмет, який виявився вибухонебезпечним і здетонував.
59-річна жінка отримала серйозну вибухову травму — ампутацію кисті та стопи, множинні уламкові поранення ніг. Вона госпіталізована до лікарні у важкому стані.
Також поранення отримав 61-річний чоловік — у нього вибухова травма та уламкові поранення спини. Він також перебуває у лікарні.
В Херсонській ОВА наголошують не брати до рук та не підходити до підозрілих предметів. У разі виявлення таких терміново телефонуйте на 101 або 102.
Нагадаємо, нещодавно у Херсонській області літній чоловік наступив на міну. Також президент Зеленський відреагував на російський удар по Херсону, який окупанти здійснили 1 жовтня.
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