В Антонівці двоє людей підірвалися на міні

Медичний заклад. Фото ілюстративне: УНІАН

В Херсонській області постраждало двоє цивільних від вибуху російської міни. Вони отримали важкі поранення.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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Підрив на російській міні

Інцидент трапився в Антонівці біля зупинки громадського транспорту. Місцева мешканка підняла із землі пдіозрілий предмет, який виявився вибухонебезпечним і здетонував.

59-річна жінка отримала серйозну вибухову травму — ампутацію кисті та стопи, множинні уламкові поранення ніг. Вона госпіталізована до лікарні у важкому стані.

Також поранення отримав 61-річний чоловік — у нього вибухова травма та уламкові поранення спини. Він також перебуває у лікарні.

В Херсонській ОВА наголошують не брати до рук та не підходити до підозрілих предметів. У разі виявлення таких терміново телефонуйте на 101 або 102.

Нагадаємо, нещодавно у Херсонській області літній чоловік наступив на міну. Також президент Зеленський відреагував на російський удар по Херсону, який окупанти здійснили 1 жовтня.