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На Херсонщині постраждали люди від детонації вибухівки

2 жовтня 2024 09:19
Анастасія Постоєнко - Редактор
В Антонівці двоє людей підірвалися на міні
Медичний заклад. Фото ілюстративне: УНІАН
Анастасія Постоєнко - Редактор

В Херсонській області постраждало двоє цивільних від вибуху російської міни. Вони отримали важкі поранення.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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Інцидент трапився в Антонівці біля зупинки громадського транспорту. Місцева мешканка підняла із землі пдіозрілий предмет, який виявився вибухонебезпечним і здетонував.

59-річна жінка отримала серйозну вибухову травму — ампутацію кисті та стопи, множинні уламкові поранення ніг. Вона госпіталізована до лікарні у важкому стані. 

Також поранення отримав 61-річний чоловік — у нього вибухова травма та уламкові поранення спини. Він також перебуває у лікарні. 

В Херсонській ОВА наголошують не брати до рук та не підходити до підозрілих предметів. У разі виявлення таких терміново телефонуйте на 101 або 102. 

Нагадаємо, нещодавно у Херсонській області літній чоловік наступив на міну. Також президент Зеленський відреагував на російський удар по Херсону, який окупанти здійснили 1 жовтня. 

вибух Херсонська область міна травма Херсонська ОВА

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