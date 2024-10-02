В Антоновке два человека взорвались на мине

В Херсонской области пострадали люди от детонации взрывчатки
В Херсонской области пострадали двое гражданских от взрыва российской мины. Они получили тяжелые ранения.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Подрыв на российской мине
Инцидент произошел в Антоновке у остановки общественного транспорта. Местная жительница подняла с земли подозрительный предмет, который оказался взрывоопасным и сдетонировал.
59-летняя женщина получила серьезную взрывную травму — ампутацию кисти и стопы, множественные обломочные ранения ног. Она госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии.
Также ранение получил 61-летний мужчина — у него взрывная травма и осколочные ранения спины. Он также находится в больнице.
В Херсонской ОВО акцентируют не брать в руки и не подходить к подозрительным предметам. При обнаружении таких срочно звоните на 101 или 102.
Напомним, недавно в Херсонской области пожилой мужчина наступил на мину. Также президент Зеленский отреагировал на российский удар по Херсону, который оккупанты совершили 1 октября.
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