В Антоновке два человека взорвались на мине

Медицинское учреждение. Фото иллюстративное: УНИАН

В Херсонской области пострадали двое гражданских от взрыва российской мины. Они получили тяжелые ранения.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

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Инцидент произошел в Антоновке у остановки общественного транспорта. Местная жительница подняла с земли подозрительный предмет, который оказался взрывоопасным и сдетонировал.

59-летняя женщина получила серьезную взрывную травму — ампутацию кисти и стопы, множественные обломочные ранения ног. Она госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии.

Также ранение получил 61-летний мужчина — у него взрывная травма и осколочные ранения спины. Он также находится в больнице.

В Херсонской ОВО акцентируют не брать в руки и не подходить к подозрительным предметам. При обнаружении таких срочно звоните на 101 или 102.

Напомним, недавно в Херсонской области пожилой мужчина наступил на мину. Также президент Зеленский отреагировал на российский удар по Херсону, который оккупанты совершили 1 октября.