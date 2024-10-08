Вибухи у Полтавській області ввечері 8 жовтня — яка загроза

Вибух. Ілюстративне фото: скриншот

Вибухи у Полтавській області пролунали сьогодні ввечері, 8 жовтня. Російські окупанти запустили ракети.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи у Полтавській області

Гучні звуки було чутно у Кременчуці та Полтаві.

Допис про вибухи у Полтавській області. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про пуски швидкісних цілей у напрямку Кременчука та Полтави.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 8 жовтня окупанти атакували Костянтинівку Донецької області. Внаслідок обстрілу загинула жінка, ще шестеро людей отримали поранення.

Також 8 жовтня російська армія скинула керовану авіабомбу на багатоповерхівку у Харкові. Є інформація про загиблого.