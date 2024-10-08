Вибухи у Полтавській області ввечері 8 жовтня — яка загроза

У Полтавській області пролунали потужні вибухи
8 жовтня 2024 22:06
Вибух. Ілюстративне фото: скриншот
Вибухи у Полтавській області пролунали сьогодні ввечері, 8 жовтня. Російські окупанти запустили ракети.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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Вибухи у Полтавській області
Гучні звуки було чутно у Кременчуці та Полтаві.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про пуски швидкісних цілей у напрямку Кременчука та Полтави.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, 8 жовтня окупанти атакували Костянтинівку Донецької області. Внаслідок обстрілу загинула жінка, ще шестеро людей отримали поранення.
Також 8 жовтня російська армія скинула керовану авіабомбу на багатоповерхівку у Харкові. Є інформація про загиблого.
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