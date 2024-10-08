Взрывы в Полтавской области вечером 8 октября — какая угроза

Взрыв. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы в Полтавской области раздались вечером, 8 октября. Российские оккупанты запустили ракеты.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Полтавской области

Громкие звуки были слышны в Кременчуге и Полтаве.

Пост о взрывах в Полтавской области. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщали о пусках скоростных целей в направлении Кременчуга и Полтавы.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 8 октября оккупанты атаковали Константиновку Донецкой области. В результате обстрела погибла женщина, еще шесть человек получили ранения.

Также 8 октября российская армия сбросила управляемую авиабомбу на многоэтажку в Харькове. Есть информация о погибшем.