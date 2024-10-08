Взрывы в Полтавской области вечером 8 октября — какая угроза

В Полтавской области прогремели мощные взрывы
8 октября 2024 22:06
Взрыв. Иллюстративное фото: скриншот
Взрывы в Полтавской области раздались вечером, 8 октября. Российские оккупанты запустили ракеты.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
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Взрывы в Полтавской области
Громкие звуки были слышны в Кременчуге и Полтаве.
В Воздушных силах ВСУ сообщали о пусках скоростных целей в направлении Кременчуга и Полтавы.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, 8 октября оккупанты атаковали Константиновку Донецкой области. В результате обстрела погибла женщина, еще шесть человек получили ранения.
Также 8 октября российская армия сбросила управляемую авиабомбу на многоэтажку в Харькове. Есть информация о погибшем.
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