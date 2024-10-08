Обстріл Костянтинівки 8 жовтня — є загибла та поранені

РФ скинула три бомби на Костянтинівку, загинула жінка — фото наслідків
Російські окупанти у вівторок, 8 жовтня, атакували Костянтинівку Донецької області. Внаслідок обстрілу загинула жінка, ще шестеро людей отримали поранення.
Про це повідомила пресслужба Національної поліції України у Telegram.
Російський обстріл Костянтинівки
Російські загарбники о 16:58 скинули на місто три бомби "КАБ-250" із модулями УМПК.
"Дві бомби влучили у багатоповерхівки та одна – в заклад освіти. Внаслідок прямого влучання в будинок загинула 77-річна жінка", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілу також поранено трьох цивільних чоловіків віком 30, 45 і 73 роки та трьох жінок — 61, 73 та 83 роки. Наразі у тяжкому стані перебуває 45-річний постраждалий. Він отримав осколкові поранення голови, шиї та спини.
Нагадаємо, 8 жовтня російська армія скинула керовану авіабомбу на багатоповерхівку у Харкові. Є інформація про загиблого.
Також 7 жовтня загарбники атакували Слов'янськ Донецької області. Внаслідок обстрілу є поранені.
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