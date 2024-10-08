Обстріл Костянтинівки 8 жовтня — є загибла та поранені

Наслідки російського обстрілу Костянтинівки 8 жовтня. Фото: t.me/UA_National_Police

Російські окупанти у вівторок, 8 жовтня, атакували Костянтинівку Донецької області. Внаслідок обстрілу загинула жінка, ще шестеро людей отримали поранення.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України у Telegram.

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Російський обстріл Костянтинівки

Російські загарбники о 16:58 скинули на місто три бомби "КАБ-250" із модулями УМПК.

Наслідки російського обстрілу Костянтинівки 8 жовтня. Фото: t.me/UA_National_Police

"Дві бомби влучили у багатоповерхівки та одна – в заклад освіти. Внаслідок прямого влучання в будинок загинула 77-річна жінка", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці надають допомогу пораненому чоловіку. Фото: t.me/UA_National_Police

Внаслідок обстрілу також поранено трьох цивільних чоловіків віком 30, 45 і 73 роки та трьох жінок — 61, 73 та 83 роки. Наразі у тяжкому стані перебуває 45-річний постраждалий. Він отримав осколкові поранення голови, шиї та спини.

Допис Нацполіції України. Фото: скриншот

Нагадаємо, 8 жовтня російська армія скинула керовану авіабомбу на багатоповерхівку у Харкові. Є інформація про загиблого.

Також 7 жовтня загарбники атакували Слов'янськ Донецької області. Внаслідок обстрілу є поранені.