Обстрел Константиновки 8 октября — есть погибшая и раненые

Последствия российского обстрела Константиновки 8 октября. Фото: t.me/UA_National_Police

Российские оккупанты во вторник, 8 октября, атаковали Константиновку Донецкой области. В результате обстрела погибла женщина, еще шесть человек получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Telegram.

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Последствия российского обстрела Константиновки 8 октября. Фото: t.me/UA_National_Police

"Две бомбы попали в многоэтажки и одна — в учебное заведение. В результате прямого попадания в дом погибла 77-летняя женщина", — говорится в сообщении.

Правоохранители оказывают помощь раненому мужчине. Фото: t.me/UA_National_Police

В результате обстрела также ранены трое гражданских мужчин в возрасте 30, 45 и 73 года и три женщины — 61, 73 и 83 года. Сейчас в тяжелом состоянии находится 45-летний пострадавший. Он получил осколочные ранения головы, шеи и спины.

Пост Нацполиции Украины. Фото: скриншот

Напомним, 8 октября российская армия сбросила управляемую авиабомбу на многоэтажку в Харькове. Есть информация о погибшем.

Также 7 октября захватчики атаковали Славянск Донецкой области. В результате обстрела есть раненые.