Обстрел Константиновки 8 октября — есть погибшая и раненые

РФ сбросила три бомбы на Константиновку, погибла женщина — фото последствий
Российские оккупанты во вторник, 8 октября, атаковали Константиновку Донецкой области. В результате обстрела погибла женщина, еще шесть человек получили ранения.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Telegram.
Российский обстрел Константиновки
Российские захватчики в 16:58 сбросили на город три бомбы "КАБ-250" с модулями УМПК.
"Две бомбы попали в многоэтажки и одна — в учебное заведение. В результате прямого попадания в дом погибла 77-летняя женщина", — говорится в сообщении.
В результате обстрела также ранены трое гражданских мужчин в возрасте 30, 45 и 73 года и три женщины — 61, 73 и 83 года. Сейчас в тяжелом состоянии находится 45-летний пострадавший. Он получил осколочные ранения головы, шеи и спины.
Напомним, 8 октября российская армия сбросила управляемую авиабомбу на многоэтажку в Харькове. Есть информация о погибшем.
Также 7 октября захватчики атаковали Славянск Донецкой области. В результате обстрела есть раненые.
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