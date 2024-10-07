Російський обстріл Слов'янська 7 жовтня — які наслідки

Наслідки російського обстрілу Слов'янська 7 жовтня. Фото: t.me/VadymFilashkin

Російські окупанти у понеділок, 7 жовтня, атакували Слов'янськ Донецької області. Внаслідок обстрілу є поранені.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Telegram.

Читайте також:

Російський обстріл Слов'янська

Загарбники поранили шість людей, у тому числі двох дітей.

Наслідки російського обстрілу Слов'янська 7 жовтня. Фото: t.me/VadymFilashkin

"Серед поранених — дворічна дівчинка, вона отримала незначні поранення і доставлена до лікарні", — розповів Філашкін.

За його словами, окупанти обстріляли місто ввечері, 7 жовтня. Ворог пошкодив шість багатоповерхівок, підприємство, адмінбудівлю і два автомобілі.

Наслідки російського обстрілу Слов'янська 7 жовтня. Фото: t.me/VadymFilashkin

Наразі на місці атаки працюють органи влади та відповідальні служби.

Допис Філашкіна. Фото: скриншот

Нагадаємо, 7 жовтня окупанти завдали ударів по Запорізькій області. Внаслідок влучань в об'єкти інфраструктури було поранено трьох працівників.

Також 7 жовтня окупанти здійснили ракетну атаку на підприємство в Павлограді, сталася пожежа.