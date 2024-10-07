Російський обстріл Слов'янська 7 жовтня — які наслідки

РФ атакувала Слов'янськ, серед поранених дворічна дівчинка — фото наслідків
Російські окупанти у понеділок, 7 жовтня, атакували Слов'янськ Донецької області. Внаслідок обстрілу є поранені.
Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Telegram.
Російський обстріл Слов'янська
Загарбники поранили шість людей, у тому числі двох дітей.
"Серед поранених — дворічна дівчинка, вона отримала незначні поранення і доставлена до лікарні", — розповів Філашкін.
За його словами, окупанти обстріляли місто ввечері, 7 жовтня. Ворог пошкодив шість багатоповерхівок, підприємство, адмінбудівлю і два автомобілі.
Наразі на місці атаки працюють органи влади та відповідальні служби.
Нагадаємо, 7 жовтня окупанти завдали ударів по Запорізькій області. Внаслідок влучань в об'єкти інфраструктури було поранено трьох працівників.
Також 7 жовтня окупанти здійснили ракетну атаку на підприємство в Павлограді, сталася пожежа.
Читайте Новини.LIVE!