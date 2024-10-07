Ракетний удар по Дніпропетровщині — 7 жовтня окупанти атакували Павлоград

Рятувальник на гасінні пожежі. Фото ілюстративне: ДСНС України

Вибух на Дніпропетровщині пролунав вночі 7 жовтня. Окупанти здійснили ракетну атаку на підприємство в Павлограді, сталася пожежа.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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Як повідомив Сергій Лисак, окупанти завдали ракетного удару по місту Павлоград Дніпропетровської області вночі 7 жовтня.

"Пошкоджене підприємство. Виникла пожежа, яку рятувальники локалізували. Загиблих і постраждалих немає", — йдеться в повідомленні.

Також військові РФ накрили важкою артилерією Нікополь — обійшлося без жертв.

Допис Сергія Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, зранку 7 жовтня у Києві пролунали вибухи. Російська окупаційна армія випустила по Україні ракети з літаків МіГ-31К.

Також Новини.LIVE писали, що у Хмельницькій області зранку 7 жовтня також було чутно вибухи. У всіх областях України було оголошено повітряну тривогу через пуски ракет з носіїв МіГ-31К.