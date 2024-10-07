Ракетний удар по Дніпропетровщині — 7 жовтня окупанти атакували Павлоград

Ракетний удар по Дніпропетровщині — окупанти поцілили по підприємству
Вибух на Дніпропетровщині пролунав вночі 7 жовтня. Окупанти здійснили ракетну атаку на підприємство в Павлограді, сталася пожежа.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.
Ракетний удар по Дніпропетровській області
Як повідомив Сергій Лисак, окупанти завдали ракетного удару по місту Павлоград Дніпропетровської області вночі 7 жовтня.
"Пошкоджене підприємство. Виникла пожежа, яку рятувальники локалізували. Загиблих і постраждалих немає", — йдеться в повідомленні.
Також військові РФ накрили важкою артилерією Нікополь — обійшлося без жертв.
Нагадаємо, зранку 7 жовтня у Києві пролунали вибухи. Російська окупаційна армія випустила по Україні ракети з літаків МіГ-31К.
Також Новини.LIVE писали, що у Хмельницькій області зранку 7 жовтня також було чутно вибухи. У всіх областях України було оголошено повітряну тривогу через пуски ракет з носіїв МіГ-31К.
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