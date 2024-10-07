Ракетный удар по Днепропетровщине — 7 октября оккупанты атаковали Павлоград

Спасатель на тушении пожара. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины

Взрыв на Днепропетровщине раздался ночью 7 октября. Оккупанты совершили ракетную атаку на предприятие в Павлограде, произошел пожар.

Об этом сообщил начальник Днепропетровского ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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Как сообщил Сергей Лысак, оккупанты нанесли ракетный удар по городу Павлоград Днепропетровской области ночью 7 октября.

"Повреждено предприятие. Возник пожар, который спасатели локализовали. Погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Также военные РФ накрыли тяжелой артиллерией Никополь — обошлось без жертв.

Сообщение Сергея Лисака. Фото: скриншот

Напомним, утром 7 октября в Киеве раздались взрывы. Российская оккупационная армия выпустила по Украине ракеты с самолетов МиГ-31К.

Также Новини.LIVE писали, что в Хмельницкой области утром 7 октября также были слышны взрывы. Во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за пусков ракет с носителей МиГ-31К.